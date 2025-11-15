快訊

路口連撞名車…機車先撞賓士、再直衝瑪莎拉蒂 騎士痛苦倒地送醫

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中梁姓婦人今上午騎機車經西區路口時疑未注意，先遭右側起步的白色賓士車撞上，梁再失控衝向對面1輛黑色瑪莎拉蒂，撞上騎車頭後才倒下；警消到場發現梁有多處擦挫傷，但包括梁及另2名轎車駕駛都沒酒駕，車禍肇責釐清中。

台中第一分局今上午9點多獲報，西區五權西五街、五權三街口有車禍，經調閱監視器發現，梁女（55歲）騎機車沿五權西五街直行時，通過現場無號誌的十字路口，先是遭右側剛起步的白色賓士車撞上，梁連人帶車失控左偏。

正好對面1輛黑色瑪莎拉蒂轎車等待右轉，卻遭梁女直接撞上車頭，梁當場重摔倒地全身有多處擦挫傷，表情痛苦，所幸意識清楚送醫治療中，另2車駕駛都未受傷。

警方查，梁女、2輛轎車駕駛酒測值均為0，經警員到場蒐證、調閱監視器還原事故經過，詳細肇事責任釐清中。

梁女騎機車經西區路口時疑未注意，先遭右側白色賓士車撞擊，她失控左偏再撞到前方的黑色瑪莎拉蒂。記者曾健祐／翻攝
