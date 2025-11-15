快訊

獨居男病倒動不了…意識不清說錯住址 桃警邊敲邊找破門送醫

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

「救命啊！能不能送我去醫院？」桃園李男突發病倒地沒法自主行動，昨晚困難地打110求救，桃園警分局中路派出所據報，在國際路社區四處找，最後保持通話，逐層逐戶敲門詢問，終於找到李男住處，破門將他送醫。

桃園分局說，中路所昨晚近7時接獲勤指中心通報，63歲李姓民眾打電話求救，表示他因為突發疾病，在家跌倒後就動彈不得，由於個人獨居，幸好手邊有手機，於是打電話向警方求援。

中路所警員鐘嘉呈、劉竹原及王櫳寬據報，立即趕往李男所說的國際路某社區現場，經會同社區保全人員前往他所說地址的樓層查看，引起鄰居注意，表示該間屋內並沒有住戶

警方於是打電話聯繫李男，但因他疑似精神虛弱又意識不清，喃喃自語說出另外一個地址，當員警趕抵敲門時，來應門的住戶說，根本沒有報案，而且他們也不姓李，更不認識李先生，後來發現李男說的幾個地址竟然都是錯誤的。

警方及消防人員於是與李男保持通話，抵達最後一處地址，沿著樓層逐戶敲門，並詢問他有沒有聽到敲門聲響，藉此確定李男的方位，當確認李的住處後，立即果斷破門救援，順利將他送往醫治療。

桃園獨居李姓男子昨病倒家中動彈不得，卻又連連說錯自家住址，桃園警分局中路派出所警員只好逐樓層按鈴敲門，最後靠著保持通話找到李男，果斷破門將他送醫。記者陳恩惠／翻攝
