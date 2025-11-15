台鐵大甲站婦買錯票拒下車致延誤 遭警強制帶離
1名婦人昨天買錯車票，在台鐵大甲車站欲搭乘新自強號列車，列車長發現勸導後她仍不願下車，警方到場仍僵持，最後列車長依規定解除運送契約，由員警強制帶下車，卻也造成列車延誤。
有網友在社群平台Threads上發文表示，昨天搭乘新自強號145車次，於大甲站遇有乘客非持該班次車票，警方到場仍不願下車，最後被員警強制帶走，導致列車延誤15分鐘。
鐵路警察局台中分局今天表示，大甲派出所於14日晚間8時5分，接獲台鐵大甲站通報，145次新自強號列車上，有旅客因乘車錯誤並占用他人座位，請警方到場協助。
警方表示，員警到場後，發現乘客55歲劉女，持有非該班車次車票並占用他人座位，經列車長勸導不聽後，列車長遂告知運送契約規定，並予以解除契約。
不料劉女不願下車，還要求當場退款，與列車長、警方僵持近10分鐘，最後警方配合站務人員，將劉女於大甲車站強制帶下車，後續經查劉女未涉及其他違規事由，於查驗身分無誤後讓她自行離站。
警方呼籲，搭乘大眾運輸工具應遵守乘車秩序，如有騷擾、影響他人之行為，可通報列車長或鐵路警察處置，不聽勸導者，依鐵路法及鐵路運送規則規定，鐵路機構得拒絕運送、解除契約或終止契約。
