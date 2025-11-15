快訊

台中火車站7旬婦驚傳落軌！遭壓自強號下粉碎性骨折 送醫搶救命危

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台鐵台中站今天上午驚傳一名7旬婦人落軌，當時自強號列車進站煞車不及撞擊，婦人受困列車下，經消防局救出脫困，送醫搶救。院方表示，傷者骨盆粉碎性骨折，經急救止住出血點，送加護病房觀察，仍有生命危險。

中國醫藥大學附設醫院說明。傷者患者主要傷勢為骨盆粉碎性骨折，多處有出血點，經急救以栓塞方式止住出血點後，送加護病房觀察，未來視狀況，再做後續的處置，該名傷者未脫離險境，仍有生命危險。

台中市消防局表示，今天上午10時32分接獲通報，台鐵台中車站內有人落軌且受困。派員到場後，發現1名年約70歲婦人受困列車下，經救出後脫困，檢傷發現有肢體外傷、意識清楚，由救護人員送醫。

鐵路警察局表示，台中火車站1月台109次行車事故案，經查，傷者為7旬婦人不明原因掉落鐵軌，當時109次列車進站，司機員發現後，緊急煞車加鳴笛，仍煞車不及撞擊，白婦受困列車下，經消防隊拉出脫困並送往醫院急救，警方11時搜證完畢後，該列車在11時5分駛離現場，事故原因調查釐清中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台鐵台中站今驚傳7旬婦人落軌，受困自強號列車下方，經消防隊救出脫困，送醫搶救。記者曾健祐／翻攝
台鐵台中站今驚傳7旬婦人落軌，受困自強號列車下方，經消防隊救出脫困，送醫搶救。記者曾健祐／翻攝

骨折 台鐵 火車站
