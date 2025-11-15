快訊

「要求傳下體照」前員工槓上館長陳之漢 震撼爆料性醜聞：被你這樣糟蹋

美國超狂二寶媽！趁產假獵殺「3.6米巨鱷」 將做成地毯和香腸

五星飯店buffet吃到組合干貝？業者：平日提供「美國干貝」

影／台南歸仁連棟式民宅頂樓竄火煙 調動二梯次消防人車灌救中

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市消防局下午1時29分據報，歸仁區民權一街一連棟式住宅火警，大火自頂樓加蓋鐵皮屋竄出，一發不可收拾，消防局立即派遣大批人車前往灌救，途中發現濃煙竄出，抵達後立即出水搶救當中。

消防局調派保西、仁德、大灣、安和、歸仁與關廟等分隊共12車、警消23人，抵達後發現火勢很大，立即聲請第二梯次支援，隨即派遣大橋、後甲與五大隊，總計出動16車、警消34人到場灌救。據調查，現場並無人員受困，正由消防人員全力灌救當中。

台南市歸仁區民權一街一連棟式住宅下午傳出火警，消防局據報後調派大批人車前往灌救。圖／讀者提供
台南市歸仁區民權一街一連棟式住宅下午傳出火警，消防局據報後調派大批人車前往灌救。圖／讀者提供

火災
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／天氣放晴裸泳？基隆田寮河男子全裸河中被拉起送醫

台中火車站驚傳落軌 70歲婦遭壓自強號下...緊急拉出送醫

影／濃密黑煙直竄天！台南安定工廠陷火海 消防趕赴現場救火中

UNIQLO捐1.5萬件發熱衣給社工、消防 石崇良指社工有2萬：差額將認購

相關新聞

瑞芳站旅客拒下車施暴台鐵人員喊「我要殺了你」 現場混亂畫面曝

台鐵列車1280次區間車昨深夜抵達瑞芳終點站時，一名20多歲男子拒絕下車且被帶下車時還不斷咆哮、攻擊站務人員，導致前來制...

台中火車站驚傳落軌 70歲婦遭壓自強號下...緊急拉出送醫

台鐵台中火車站今上午10點多驚傳有人落軌，警消到場發現1名年約70多歲婦人掉落軌道，緊急協助脫困婦人仍有意識，現已送醫治...

瑞芳站值班站長遭旅客施暴 台鐵出錢助提告：嚴厲譴責不法侵害

台鐵昨天深夜11時47分第1280次區間車抵達終點站瑞芳站，站員進行清車作業時，發現一名旅客滯留車上。站員禮貌性請旅客下...

高雄男煮午餐不慎起火燒毀三合院、轎車 和兒子雙雙遭燙傷

吳姓男子今天上午11時在高市大樹區老舊三合院家中煮午餐，不慎起火，火勢延燒至鐵皮搭蓋的車棚，消防局出動12車26人救援，...

台中火車站7旬婦驚傳落軌！遭壓自強號下粉碎性骨折 送醫搶救命危

台鐵台中站今天上午驚傳一名7旬婦人落軌，當時自強號列車進站煞車不及撞擊，婦人受困列車下，經消防局救出脫困，送醫搶救。院方...

她讓嬰兒戴上口罩趴睡差點悶死 丟了保母執照還被判拘役

蘇姓保母前年10月在台南安定住處居家托育1名未滿1歲嬰兒，因其流鼻涕、喉嚨有痰，為避免同時照顧另名幼兒感染，讓嬰兒戴上口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。