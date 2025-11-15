影／台南歸仁連棟式民宅頂樓竄火煙 調動二梯次消防人車灌救中

台南市消防局下午1時29分據報，歸仁區民權一街一連棟式住宅火警，大火自頂樓加蓋鐵皮屋竄出，一發不可收拾，消防局立即派遣大批人車前往灌救，途中發現濃煙竄出，抵達後立即出水搶救當中。

消防局調派保西、仁德、大灣、安和、歸仁與關廟等分隊共12車、警消23人，抵達後發現火勢很大，立即聲請第二梯次支援，隨即派遣大橋、後甲與五大隊，總計出動16車、警消34人到場灌救。據調查，現場並無人員受困，正由消防人員全力灌救當中。 台南市歸仁區民權一街一連棟式住宅下午傳出火警，消防局據報後調派大批人車前往灌救。圖／讀者提供