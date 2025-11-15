快訊

「要求傳下體照」前員工槓上館長陳之漢 震撼爆料性醜聞：被你這樣糟蹋

美國超狂二寶媽！趁產假獵殺「3.6米巨鱷」 將做成地毯和香腸

五星飯店buffet吃到組合干貝？業者：平日提供「美國干貝」

銀樓驗貨交易金手鍊眼睛眨一下6.5萬沒了 警揭關鍵處小心防範

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市陳姓女子前晚和買家相約在某銀樓驗貨交易金手鍊，沒料，男子卻以「出神入化」技巧，邊聊天邊手鍊抽出放入口袋，致陳女損失6萬5000元報警；警方指，物品交易應保持自己視線可支配的範圍，錢沒到手，勿讓對方有碰觸機會或交貨，以免得不償失。

鳳山警分局調查，22歲陳姓女子以投資買賣黃金為生，認為在二手黃金交易網站買賣的黃金價比銀樓可高出約1、2000元，於是和一名買家男子聯繫，雙方相約前晚7時30分許在新富路某超商碰面。

一名身高約168公分、年約3、40歲、滿頭錫紙燙髮、身穿黑衣、戴口罩的男子依約現身，雙方步行至3分鐘遠的一家銀樓驗貨秤重，手鍊重約4錢15分，市值約6萬5000元。

男子很滿意金手鍊，佯裝替陳將金手鍊放回盒中重新包裝，邊和陳女聊天鬆懈她心防，轉移注意力後，趁隙將盒中手鍊藏入手中再放入口袋，將盒子包裝好歸還，後稱至超商領錢給陳女。

沒料，買家未現身，陳打開包裝盒一看，金手鍊早已不翼而飛；警方已調閱監視器並根據陳提供資料追查涉案男子下落。

警方指出，陳女未透過正常管道買賣金飾，在銀樓時，錢還沒到手，即輕易將裝手鍊的包裝盒交給對方，才讓犯嫌有機可趁。

警方提醒，面交貴重物品時，應將交易物保持在自己視線與可支配範圍中，即使選在銀樓交易，也應親自將交易金飾收回並妥善保管，不應讓對方經手，並隨時留意物品動向、注意對方可疑的肢體動作。

警方並建議，在任何情況下，交易時不論現金、匯款或電子支付，務必收到錢後，再將物品交給對方，以免受騙。

高市陳姓女子和買家交易，賣市價約6萬5000元金手鍊（如圖），銀樓驗貨時，買家暗中將盒中手鍊抽出放入口袋，佯裝至超商領錢時消失，陳女始知受騙。圖／讀者提供
高市陳姓女子和買家交易，賣市價約6萬5000元金手鍊（如圖），銀樓驗貨時，買家暗中將盒中手鍊抽出放入口袋，佯裝至超商領錢時消失，陳女始知受騙。圖／讀者提供
高市陳姓女子和買家交易，賣市價約6萬5000元金手鍊（如圖），銀樓驗貨時，買家暗中將盒中手鍊抽出放入口袋，佯裝至超商領錢時消失，陳女始知受騙。圖／讀者提供
高市陳姓女子和買家交易，賣市價約6萬5000元金手鍊（如圖），銀樓驗貨時，買家暗中將盒中手鍊抽出放入口袋，佯裝至超商領錢時消失，陳女始知受騙。圖／讀者提供
高市一名男子佯稱和陳姓女子交易金手鍊，在銀樓驗貨時，暗中將陳女包裝盒中的金手鍊抽出放入口袋。圖／讀者提供
高市一名男子佯稱和陳姓女子交易金手鍊，在銀樓驗貨時，暗中將陳女包裝盒中的金手鍊抽出放入口袋。圖／讀者提供
高市一名男子佯稱和陳姓女子交易金手鍊，在銀樓驗貨時，暗中將陳女包裝盒中的金手鍊抽出放入口袋。圖／讀者提供
高市一名男子佯稱和陳姓女子交易金手鍊，在銀樓驗貨時，暗中將陳女包裝盒中的金手鍊抽出放入口袋。圖／讀者提供
高市陳姓女子和買家交易，賣市價約6萬5000元金手鍊（如圖），銀樓驗貨時，買家暗中將盒中手鍊抽出放入口袋，佯裝至超商領錢時消失，陳女始知受騙。圖／讀者提供
高市陳姓女子和買家交易，賣市價約6萬5000元金手鍊（如圖），銀樓驗貨時，買家暗中將盒中手鍊抽出放入口袋，佯裝至超商領錢時消失，陳女始知受騙。圖／讀者提供

銀樓 金飾
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

高雄女投資客賣金手鍊 銀樓驗貨買家耍「出神入化」手法6.5萬飛了

好市多「24K黃金手鍊」標價藏玄機！她試算驚呼：工錢這麼高

馬年將屆！中華郵政21日起發行駿馬黃金鑄錠 每套售價曝光

豐原五口命案「李團長」瞎扯擁1億會員、自認沒錯 龐氏騙局手法曝

相關新聞

瑞芳站旅客拒下車施暴台鐵人員喊「我要殺了你」 現場混亂畫面曝

台鐵列車1280次區間車昨深夜抵達瑞芳終點站時，一名20多歲男子拒絕下車且被帶下車時還不斷咆哮、攻擊站務人員，導致前來制...

台中火車站驚傳落軌 70歲婦遭壓自強號下...緊急拉出送醫

台鐵台中火車站今上午10點多驚傳有人落軌，警消到場發現1名年約70多歲婦人掉落軌道，緊急協助脫困婦人仍有意識，現已送醫治...

瑞芳站值班站長遭旅客施暴 台鐵出錢助提告：嚴厲譴責不法侵害

台鐵昨天深夜11時47分第1280次區間車抵達終點站瑞芳站，站員進行清車作業時，發現一名旅客滯留車上。站員禮貌性請旅客下...

高雄男煮午餐不慎起火燒毀三合院、轎車 和兒子雙雙遭燙傷

吳姓男子今天上午11時在高市大樹區老舊三合院家中煮午餐，不慎起火，火勢延燒至鐵皮搭蓋的車棚，消防局出動12車26人救援，...

台中火車站7旬婦驚傳落軌！遭壓自強號下粉碎性骨折 送醫搶救命危

台鐵台中站今天上午驚傳一名7旬婦人落軌，當時自強號列車進站煞車不及撞擊，婦人受困列車下，經消防局救出脫困，送醫搶救。院方...

她讓嬰兒戴上口罩趴睡差點悶死 丟了保母執照還被判拘役

蘇姓保母前年10月在台南安定住處居家托育1名未滿1歲嬰兒，因其流鼻涕、喉嚨有痰，為避免同時照顧另名幼兒感染，讓嬰兒戴上口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。