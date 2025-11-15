銀樓驗貨交易金手鍊眼睛眨一下6.5萬沒了 警揭關鍵處小心防範

高市陳姓女子前晚和買家相約在某銀樓驗貨交易金手鍊，沒料，男子卻以「出神入化」技巧，邊聊天邊手鍊抽出放入口袋，致陳女損失6萬5000元報警；警方指，物品交易應保持自己視線可支配的範圍，錢沒到手，勿讓對方有碰觸機會或交貨，以免得不償失。

鳳山警分局調查，22歲陳姓女子以投資買賣黃金為生，認為在二手黃金交易網站買賣的黃金價比銀樓可高出約1、2000元，於是和一名買家男子聯繫，雙方相約前晚7時30分許在新富路某超商碰面。

一名身高約168公分、年約3、40歲、滿頭錫紙燙髮、身穿黑衣、戴口罩的男子依約現身，雙方步行至3分鐘遠的一家銀樓驗貨秤重，手鍊重約4錢15分，市值約6萬5000元。

男子很滿意金手鍊，佯裝替陳將金手鍊放回盒中重新包裝，邊和陳女聊天鬆懈她心防，轉移注意力後，趁隙將盒中手鍊藏入手中再放入口袋，將盒子包裝好歸還，後稱至超商領錢給陳女。

沒料，買家未現身，陳打開包裝盒一看，金手鍊早已不翼而飛；警方已調閱監視器並根據陳提供資料追查涉案男子下落。

警方指出，陳女未透過正常管道買賣金飾，在銀樓時，錢還沒到手，即輕易將裝手鍊的包裝盒交給對方，才讓犯嫌有機可趁。

警方提醒，面交貴重物品時，應將交易物保持在自己視線與可支配範圍中，即使選在銀樓交易，也應親自將交易金飾收回並妥善保管，不應讓對方經手，並隨時留意物品動向、注意對方可疑的肢體動作。