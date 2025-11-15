聽新聞
影／天氣放晴裸泳？基隆田寮河男全裸被救起送醫 竟是要洗澡
基隆市田寮河今天中午一名30多歲男子載浮載沉，在橋下管線等待救援，消防局接獲民眾報案後出動消防人員前往救援，將男子救起時，發現他全身赤裸，被疑裸泳。獲救送醫時，他說「想下去洗澡」。
基隆市消防局今天12點多接獲報案，田寮河有男子在橋下河面載浮載沉，但後來又拉著管線疑等待救援，消防人員架梯到橋下發現不像溺水，男子還可自行爬上梯子，沒有溺水情況。
有民眾看到男子在游泳，仁愛分隊長曹志榮表示，消防人員架梯到橋下，將男子救起，男子意識清楚，被救起時全身赤裸，可以自己爬上梯子。警也到場處理。
消防人員將男子送醫，與員警詢問該男子為何跳田寮河，是溺水嗎？男子回說，「想下去洗澡」，警方通知家人處理。
