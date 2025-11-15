瑞芳站值班站長遭旅客施暴！台鐵出錢助提告：嚴厲譴責不法侵害

台鐵昨天深夜11時47分第1280次區間車抵達終點站瑞芳站，站員進行清車作業時，發現一名旅客滯留車上。站員禮貌性請旅客下車，卻遭拒絕，對方更攻擊站員，造成值班站長受傷。對於該名旅客不法侵害的暴力行為，台鐵公司嚴厲譴責，並將全力協助同仁依法提告，以及支付所有法律費用。

台鐵公司表示，該名旅客拒絕下車時，值班站長遂通報車站所在地瑞芳分局瑞芳派出所。為避免影響後續第452次自強號進站，值班站長與站員於員警到站前，嘗試將旅客勸離下車，過程中旅客情緒激動攻擊站員，造成值班站長嘴角、身體擦挫傷。

車站立即通報119，將旅客強制送醫，後續交由鐵路警察偵辦中。受傷值班站長亦經醫院檢查治療，傷勢無大礙，已返家休息。