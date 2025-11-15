高雄男煮午餐不慎起火燒毀三合院、轎車 和兒子雙雙遭燙傷

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

吳姓男子今天上午11時在高市大樹區老舊三合院家中煮午餐，不慎起火，火勢延燒至鐵皮搭蓋的車棚，消防局出動12車26人救援，吳男和28歲兒子自行逃生，父子分別背部和左手燙傷，火勢撲滅，三合院付之一炬，轎車也被燒毀。

警消調查，64歲的吳姓男子今天上午10時58分許在位於大樹區姑山路三合院住宅煮午餐，疑未注意爐火有東西，去做其他事情，沒料，引發火勢，由於現場堆放雜物易燃物，火勢從1樓平房延燒至屋外鐵皮搭建的車棚。

消防局獲報出動12車26人前往搶救，抵達時，吳男和28歲的兒子已逃出屋外，但吳男上背被燙傷、兒子則左手臂被燒傷，2人意識清楚，被救護車預防性送醫觀察，幸無生命危險。

消防員射水柱救火，火勢撲滅後，三合院被燒得面目全非，車棚轎車被燒毀，詳細起火原因由火調科調查。

吳姓男子今天上午11時在高市大樹區老舊三合院家中煮午餐不慎起火，房屋和鐵皮搭蓋的車棚及轎車被燒毀。圖／讀者提供
