深夜購物遭性騷擾 女高中生躲超商急電友人求救報警反擊
新北市1名女高中生今年7月中深夜外出購物遭張姓男子乘機以身體碰觸性騷擾，女高中生受驚嚇躲進超商急電友人求救並報警，新北地檢署日前依性騷擾罪嫌起訴張男。
起訴指出，張姓男子今年7月19日深夜10時許，在新北市三重區1間超商見女高中生十分可愛，結帳時故意站在女高中生後方，先以手中物品碰觸其臀部，再以身體向前靠，貼近女高中生背部及臀部。
女高中生驚覺有異急忙往前踏一步想閃開，張男竟側身向前以左側身體再次貼近，女高中生結帳後快步想逃出超商，卻見張男站在超商大門口外面，伸手拉住其手臂並表示想認識一下，嚇得女高中生連忙倒退躲回超商。
因張男一直站在超商外面等候，女高中生急電同學求助，等同學趕到超商才結伴回到住宿處並報警。
張男於檢察官訊問時坦言因見女高中生十分可愛想進一步認識才會連續以身體碰觸，否認涉及性騷擾，還辯稱因有喝酒致判斷力不足。
檢察官調閱超商監視器畫面，發現張男行動過程中，並無身體搖晃及泥醉等情況，認為張男所說顯為卸責言詞，日前依性騷擾罪嫌起訴。
