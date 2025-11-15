快訊

環南市場保全墜樓重傷急救中 北市府：盡力協助

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市萬華區環南市場今天清晨發生墜樓意外，一名保全獨自走上市場5樓後，不明原因墜落，攤商聽聞巨響後即報案，警消到場將人送醫急救。台北市市場處回應，已責成現場物管公司全力配合調查並盡力協助傷者及家屬，另將現勘評估是否增設防護措施。

市場處表示，環南綜合市場今日清晨約6時34分發生市場保全人員墜樓事件，現場攤商及自治會人員發現他墜落在南三門旁遮雨鋼棚後，6時53分立即通報警消與救護單位，目前該名保全仍在急救中。

市場說，事發當時，現場物業管理公司人員隨同前往醫院並通知家屬；市場處已責成現場物業管理公司全力配合調查，以釐清事發經過，並盡力協助傷者及家屬。另外，墜樓位置有無再增設防護措施的必要，市場處將協同消防專業技師現勘，維護市場安全。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北市環南市場。本報資料照片
台北市環南市場。本報資料照片

保全 墜樓
