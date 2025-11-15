快訊

高雄女投資客賣金手鍊 銀樓驗貨買家耍「出神入化」手法6.5萬飛了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市陳姓女子投資買賣黃金，和男子前晚相約在某銀樓驗貨，沒料，男子卻趁隙以出神入化的技巧，抽出盒裡價值6萬5000元的金手鍊放入口袋，佯裝替陳女包裝，後相約超商領現金付款即消失，陳等不到人，拆盒驚見手鍊不翼而飛報警。

鳳山警分局調查，22歲陳姓女子以投資買賣黃金為生，打算販售黃金手鍊救急，因此在二手黃金交易網站和一名買家男子聯繫，買家聲稱手鍊要送人，因此陳女將手鍊精美包裝後，和對方相約前晚7時30分許在鳳山區新富路某超商碰面。

一名身高約168公分、年約3、40歲、滿頭錫紙燙髮、身穿黑衣、戴口罩的男子依約現身，雙方隨後一同步行至3分鐘遠的一家銀樓驗貨秤重2人進入銀樓後，陳女將手鍊從精美包裝袋拿出讓銀樓櫃員秤重，手鍊重約4錢15分，市值約6萬5000元。

男子看了之後很滿意，佯裝好心替陳女將金手鍊放回盒中再重新包裝，邊和陳女聊天，還有意無意抬頭看監視器，稱讚「這條手鍊不錯，多少錢，怎麼算」，試圖轉移陳女注意力，後一邊說話一邊趁隙將盒中手鍊藏入手中，再放入口袋，假裝好心將包裝盒歸還陳女。

雙方走出銀樓，男子稱去超商領錢給陳女，陳女一口答應時，對方還稱你不怕帳戶是詐騙，降低陳女戒心，陳先折返超商等人，等了約20分鐘不見男子身影，打開包裝盒一看，金手鍊早已不翼而飛。

陳去電3通電話詢問對方，男子否認有拿手鍊，還質問陳女「是不是你自己弄丟了」，後又辯已經在走路了，快到了，後人卻消失無蹤，再聯絡對方已遭封鎖 當下才意識到自己受騙報警；警方指，已調閱監視器追查涉案男子下落。

高市陳姓女子和買家交易，賣市價約6萬5000元金手鍊，銀樓驗貨時，買家暗中將盒中手鍊抽出放入口袋，佯裝至超商領錢時消失，陳女始知受騙。圖／讀者提供
高市陳姓女子和買家交易，賣市價約6萬5000元金手鍊，銀樓驗貨時，買家暗中將盒中手鍊抽出放入口袋，佯裝至超商領錢時消失，陳女始知受騙。圖／讀者提供
高市一名男子佯稱和陳姓女子交易金手鍊，在銀樓驗貨時，暗中將陳女包裝盒中的金手鍊抽出放入口袋。圖／讀者提供
高市一名男子佯稱和陳姓女子交易金手鍊，在銀樓驗貨時，暗中將陳女包裝盒中的金手鍊抽出放入口袋。圖／讀者提供
高市一名男子佯稱和陳姓女子交易金手鍊，在銀樓驗貨時，暗中將陳女包裝盒中的金手鍊抽出放入口袋。圖／讀者提供
高市一名男子佯稱和陳姓女子交易金手鍊，在銀樓驗貨時，暗中將陳女包裝盒中的金手鍊抽出放入口袋。圖／讀者提供
高市陳姓女子和買家交易，賣市價約6萬5000元金手鍊，銀樓驗貨時，買家暗中將盒中手鍊抽出放入口袋，佯裝至超商領錢時消失，陳女始知受騙。圖／讀者提供
高市陳姓女子和買家交易，賣市價約6萬5000元金手鍊，銀樓驗貨時，買家暗中將盒中手鍊抽出放入口袋，佯裝至超商領錢時消失，陳女始知受騙。圖／讀者提供

銀樓 黃金
×

