瑞芳站旅客拒下車施暴台鐵人員喊「我要殺了你」 現場混亂畫面曝

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

台鐵列車1280次區間車昨深夜抵達瑞芳終點站時，一名20多歲男子拒絕下車且被帶下車時還不斷咆哮、攻擊站務人員，導致前來制止的副站長及站務員臉、身體均有受傷，現場一團混亂，最後多人一起合力壓制該名男子，並通報警方到場，將男子強制送醫。

今凌晨0時8分台鐵通報，1280次區間車停靠瑞芳終點站時，第10車廂內一名20多歲男子不願配合下車，列車長認定該名男子違反鐵路法滯留車廂，通報站方及警方，並帶男子下車，但該男被帶下車後坐在地上不斷打滾、咆哮不願離開。

從影片中可見，男子被帶下車坐在地上後，還雙腳猛踢試圖攻擊站務人員，甚至還起身勒住站務人員頭、頸部，一旁人見狀趕緊上前拉開，並合力壓制該男子，男子甚至情緒崩潰喊出「我要殺了你」；壓制過程中，副站長、站務員臉及身體還因此受傷。

台鐵表示，接獲通報後，列車長及站務人員合力將該男子帶下車，同時通報警方，由於男子情緒不穩，警方到場後，經救護人員現場評估後送醫，本案已依違反鐵路法及刑法傷害罪，分別移請鐵道局及基隆地檢署裁處、偵辦。

一名20多歲男子搭乘台鐵抵達瑞芳終點站時卻拒絕下車，且被帶下車時還不斷咆哮、攻擊站務人員。圖／民眾提供
一名20多歲男子搭乘台鐵抵達瑞芳終點站時卻拒絕下車，且被帶下車時還不斷咆哮、攻擊站務人員。圖／民眾提供

台鐵 車廂
