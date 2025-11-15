「水溝蓋上洗冬粉」 北車附近小吃店爆食安 民眾嘆：觀光客好多好丟臉

台北車站附近一間老字號油豆腐細粉店傳出食安疑慮，有民眾發現店家在水溝蓋上洗冬粉，直呼誰敢吃？引發網友討論，甚至今年5月的Google Maps也拍到店家將食材放在水溝上。北市衛生局證實接獲民眾陳情，昨日稽查但業者沒營業，下周一將再前往。

「水溝蓋上洗冬粉」，該文引發網友關注，紛紛貼出Google評論，早在數年前就有民眾討論該店衛生問題，甚至Google街景圖就拍到店家將冬粉放在水溝蓋上。台北市衛生局證實已接獲民眾陳情，將派員稽查，如查獲相關衛生缺失，會責令限期改善，否則將依法開罰。

有民眾近日在知名甜甜圈店家排隊時，看到附近店家在水溝蓋上洗冬粉，他在Threads上發文直呼「看到嚇死，到底誰敢吃水溝蓋上洗的冬粉？」

貼文一出，許多人留言指出，「水溝的蒸氣還會衝上來，好噁」，也有在附近上班的民眾透露「每樣食材都這樣，大家都不敢吃，甚至洗油豆腐從籃子掉到水溝蓋上阿伯，還撿回去」，其他人則說「這一條以前台北人補習稱作 『ㄆㄨㄣ 街』」、「補習街不意外，店家直接在水溝蓋上清洗餐具，投訴1999多次一樣沒改善。觀光客很多，超丟臉」等語。

北市衛生局表示，接獲民眾陳情後，昨日已派員稽查，但店家未營業，今明兩日也休息，衛生局下周一將再派員前往，依食品良好衛生規範準則，針對人員衛生、食材處理、作業場所衛生等進行稽查，如查獲相關衛生缺失，會責令限期改善，期屆複查如仍不符規定，依違反食安法第8條及第44條處6萬至2億元罰鍰。