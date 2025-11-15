24歲男偷拍裙底遭活逮 辯稱「誤觸手機」...警查出15張私密照

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山區榮星花園公園前天發生偷拍案件，24歲魏姓男子在等紅綠燈時，見一名22歲身穿短裙的女保險業務員經過，突然色性大發持手機貼近對方裙底偷拍，行徑怪異被兩名路過民眾目擊，立即上前制止並向女子說明情況，隨即報警。

中山分局建國派出所警員13日晚上8點多到場，要魏男出示手機檢查，赫然發現手機內存有15張涉案照片，多為被害女子裙底隱私部位影像，魏男辯稱「只是誤觸手機」、「不小心按到相機」，還強調部分影像是從網路上截圖而來，但警方對他說法存疑。

警方調查，魏男住在新北市板橋區，目前無業，由於人證、物證明確，他被帶回派出所後坦承一時失慮才犯案，警方確認被害女子提告，依刑法妨害性隱私、妨害秘密罪逮捕魏男，警詢後移送台北地檢署偵辦。

警方公布事發監視器畫面。記者翁至成／翻攝
警方公布事發監視器畫面。記者翁至成／翻攝
被害者在社群threads發文指控。記者翁至成／翻攝
被害者在社群threads發文指控。記者翁至成／翻攝

隱私 偷拍
