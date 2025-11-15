影／高雄通緝男逃捕撞警車 現場過程影像曝
李姓男子涉詐欺等7條罪名遭通緝，今天上午他與朋友酒後，離去時遇警方盤查，竟跳上朋友的轎車撞倒警用機車要逃，遭警方鳴槍逮捕。警方鍥而不捨追捕抓人過程的影像曝光。
警方表示，今天上午8時39分，苓雅警分局成功路派出所警員執行守望勤務，在苓雅區中華四路與四維四路口，發現李姓男子（24歲）轉身躲避警方，形跡可疑，員警立即尾隨至興中二路與仁德街口上前盤查。
李姓男子員警查出有通緝資料，突狂奔逃逸，在興中二路與中華四路口跳上朋友請代駕駕駛的轎車，警方攔阻開車，但是，李男一直推開追捕他的警員要關門，同時另名警員騎警用機車抵達，擋在車前，不料，李男叫代駕開車，致撞倒警用警車，員警立即對空鳴槍2槍。
李男見狀再逃下車狂奔，員警追去，在興中二路54巷內逮捕他。
撞倒警車的轎車上3名男子，分別是代駕游姓男子（59歲）、李男的朋友許姓（21歲）、王姓（30歲）男子，警方將4人帶回派出所。
警方查出，李男涉詐欺、組織犯罪條例、妨害自由、傷害等7條罪名遭通緝，將他移送歸案，另3人依妨害公務罪嫌，一併移送高雄地檢署偵辦。
