電臀舞者「碗公」搭男友新車 在新莊遭逆向機車衝撞

知名電臀舞者「碗公」上周六乘坐男友新買的廂型車，行經新北市新莊堤外道路時，突然有1輛改裝身障機車違規跨越道路中線逆向衝出而發生擦撞，58歲騎士摔得渾身擦挫傷送醫，幸無生命危險。事故肇責由警方調查釐清。

碗公 (WanGong Lin) 林宛君是知名舞者、舞蹈老師，常在社群媒體分享TWERK電臀舞表演與教學影片，瀏覽量最高的1支YouTube影片觀看次數高達1831萬。她8日下午4時許乘坐男友的車行經重新堤外道路，被逆向衝出的機車嚇得不輕。

行車記錄器拍到，她男友的廂型車行經1處岔路口時，對向車道為紅燈，至少10幾輛機車、4輛汽車依序停下，呂姓男子騎乘身障機車卻突然從1輛休旅車後面高速竄出，違規跨越道路中央雙黃分隔實線衝到逆向車道，撞斷廂型車後視鏡並撞損車身。