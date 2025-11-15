台中火車站驚傳落軌 70歲婦遭壓自強號下...緊急拉出送醫

台鐵台中火車站今上午10點多驚傳有人落軌，警消到場發現1名年約70多歲婦人掉落軌道，緊急協助脫困婦人仍有意識，現已送醫治療中；因當時109次自強號正從1月台進站，造成列車有延誤，詳細案發情形釐清中。

鐵警台中分局表示，台中火車站1月台109次行車事故案，台中分駐所10點30分獲報，警方到場後發現女性旅客尚有意識，立即拉出送醫，事故原因、傷者身分釐清中。

台中市消防局指出，獲報派第七大隊、信義分隊等3個單位，出動各式消防車5輛、消防人員14名，由副大隊長葉至峰擔任指揮官。

消防說，落軌民眾為約70歲女性，肢體外傷、意識清楚目前由救護人員檢傷處置中。

