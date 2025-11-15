快訊

影／國道多次近距煞車換車道 畫面上網警要駕駛到案說明

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

今天有民眾在社群平台張貼「沿路從永康路段往仁德方向逼車狂魔」影片、指控在國道1號台南路段有轎車「疑似不滿後車閃燈」，不斷變換車道、踩剎車阻擋後車。警方察看影片後表示表示，前車已涉及危險駕駛、將通知到案說明並依交通法規告發。

國道四隊表示，經檢視影像內容，前車涉有「以迫近或驟然方式變換車道，迫使他車讓道」，為釐清案情，將通知車主前來說明，查證後將依規定處理及製單舉發。

警方表示，涉案車輛可能違反道路交通管理處罰條例第43條1項3款任意以迫近、驟然方式變換車道或其他不當方式迫使他車讓道規定，可處罰汽車駕駛人6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。

警方呼籲用路人，變換車道時，應讓直行車先行，並注意安全距離，且不得任意或驟然變換車道，如遇有危險駕駛及逼車情形，可利用1968App警政報案，即時派遣警力處置。

白色轎車在國道多次近距煞車、換車道，警方察看畫面好要駕駛到案說明開罰。圖／取自社會事新聞影音
白色轎車在國道多次近距煞車、換車道，警方察看畫面好要駕駛到案說明開罰。圖／取自社會事新聞影音

