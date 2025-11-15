聽新聞
0:00 / 0:00
影／國道多次近距煞車換車道 畫面上網警要駕駛到案說明
今天有民眾在社群平台張貼「沿路從永康路段往仁德方向逼車狂魔」影片、指控在國道1號台南路段有轎車「疑似不滿後車閃燈」，不斷變換車道、踩剎車阻擋後車。警方察看影片後表示表示，前車已涉及危險駕駛、將通知到案說明並依交通法規告發。
國道四隊表示，經檢視影像內容，前車涉有「以迫近或驟然方式變換車道，迫使他車讓道」，為釐清案情，將通知車主前來說明，查證後將依規定處理及製單舉發。
警方表示，涉案車輛可能違反道路交通管理處罰條例第43條1項3款任意以迫近、驟然方式變換車道或其他不當方式迫使他車讓道規定，可處罰汽車駕駛人6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。
警方呼籲用路人，變換車道時，應讓直行車先行，並注意安全距離，且不得任意或驟然變換車道，如遇有危險駕駛及逼車情形，可利用1968App警政報案，即時派遣警力處置。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言