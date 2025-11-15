全國酒駕死傷趨緩「地方差異大」 雲林暴增53人居冠

台灣酒駕防制社會關懷協會公布今年1至8月全國酒駕事故統計，各縣市防制成效差異明顯，雖然全國酒駕死傷人數較去年同期減少298人、降幅4.9％，但仍有七縣市「不減反增」，以雲林縣增加53人最多、金門增幅33.3%最高。

協會依交通部最新統計資料分析，114年1至8月全國酒駕事故造成5797人死傷，較113年同期的6095人下降，減少298人、降幅4.9%；但從縣市表現觀察，金門縣、宜蘭縣、雲林縣、新竹縣、新北市、苗栗縣與澎湖縣共七縣市出現逆勢上升。

其中，雲林縣酒駕死傷人數從去年同期284人，攀升至337人，暴增53人、增幅18.7％，是全國增加最多的縣市；金門縣則由27人增至36人、成長33.3％；宜蘭縣增加29人、增幅24％；新竹縣、新北市、苗栗縣及澎湖縣也均未能下降。

相較之下，酒駕死傷人數下降幅度最大的縣市為連江縣，由9人降至2人、減少77.8％；基隆市則減少14人、降幅21.2％；死傷人數減少最多的是桃園市，較去年同期大幅減少100人、降幅達15.2％；台中市與台南市分別減少97人與43人。

警方取締面，台中市1至8月共取締3925件酒駕居全國之冠，高雄市3758件居次，桃園市則有2957件。協會指出，地方政府提高取締強度，是短期內最能有效遏止酒駕的方法，呼籲各縣市持續強化執法，保障用路人安全，防酒駕策略絕不可鬆懈。

協會也提醒，氣溫轉涼，國人常以薑母鴨、羊肉爐、麻油雞等含酒精料理進補，但食用後同樣可能造成酒測超標，務必注意代謝時間；進入歲末酒局聚會增多，更應避免酒後駕車，離「最後一口酒」至少間隔24小時再開車上路，以免酒駕觸法。