瑞芳火車站男拒下車暴力攻擊踹傷副站長 台鐵依鐵路法送辦

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

台鐵列車1280次區間車昨天深夜到達瑞芳站時，站務員通報有乘客拒絕下車，今天凌晨清車時站方帶該男下車時遭乘客暴力攻擊，通報警方到場，並由119將男子強制送醫，站務員到醫院驗傷。全案將依違反鐵路法及刑法傷害罪分別移請鐵道局及基隆地檢署裁處、偵辦。

今天零時8分台鐵通報，1280次區間車停靠瑞芳終點站時，第10車廂內一名20多歲男子不願配合下車。列車長認該名男子違反鐵路法滯留車廂不願離去，被帶下車時坐在地上咆哮不肯離開，男子後來攻擊站務人員，多人一起合力壓制、安撫情緒。

站方指出，壓制過程中，有站務員臉及身體被男子的腳踹到受傷，現場一團混亂，立即通報警方處理，瑞芳警分局也先趕至協助。副站長有擦傷

鐵路警察局瑞芳派出所長姜義政說，警方到場時，該名男子已先由列車長及站務人員合力帶下車，因男子情緒不穩，經救護人員現場評估後送醫。全案將依違反鐵路法及刑法傷害罪分別移請鐵道局及基隆地檢署裁處、偵辦。

瑞芳火車站男拒下車暴力攻擊踹傷站務員，違鐵路法送辦。示意圖非現場。本報資料照片
瑞芳火車站男拒下車暴力攻擊踹傷站務員 違鐵路法送辦。 記者游明煌／翻攝
瑞芳火車站男拒下車暴力攻擊踹傷站務員 違鐵路法送辦。 記者游明煌／翻攝

相關新聞

瑞芳站旅客拒下車施暴台鐵人員喊「我要殺了你」 現場混亂畫面曝

台鐵列車1280次區間車昨深夜抵達瑞芳終點站時，一名20多歲男子拒絕下車且被帶下車時還不斷咆哮、攻擊站務人員，導致前來制...

台中火車站驚傳落軌 70歲婦遭壓自強號下...緊急拉出送醫

台鐵台中火車站今上午10點多驚傳有人落軌，警消到場發現1名年約70多歲婦人掉落軌道，緊急協助脫困婦人仍有意識，現已送醫治...

高雄水泥預拌車進加油站撞撿回收8旬婦 她雙腳遭輾送醫不治

林姓男子今天上午7時36分駕駛預拌混凝土車從高市鳳林四路轉進加油站加油時，疑因視線死角，撞及徒步經過的81歲陳姓婦人...

23歲保全清晨環南市場墜樓...全身骨折急送醫 確切原因待查

台北市萬華區環南市場今天清晨發生墜樓意外，一名23歲林姓保全清晨6時52分獨自走上市場5樓後，不明原因墜落至1樓雨遮，巨...

24歲男偷拍裙底遭活逮 辯稱「誤觸手機」...警查出15張私密照

台北市中山區榮星花園公園前天發生偷拍案件，24歲魏姓男子在等紅綠燈時，見一名22歲身穿短裙的女保險業務員經過，突然色性大...

影／高雄通緝男逃捕撞警車 現場過程影像曝

李姓男子涉詐欺等7條罪名遭通緝，今天上午他與朋友酒後，離去時遇警方盤查，竟跳上朋友的轎車撞倒警用機車要逃，遭警方鳴槍逮捕...

