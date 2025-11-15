聽新聞
0:00 / 0:00
瑞芳火車站男拒下車暴力攻擊踹傷副站長 台鐵依鐵路法送辦
台鐵列車1280次區間車昨天深夜到達瑞芳站時，站務員通報有乘客拒絕下車，今天凌晨清車時站方帶該男下車時遭乘客暴力攻擊，通報警方到場，並由119將男子強制送醫，站務員到醫院驗傷。全案將依違反鐵路法及刑法傷害罪分別移請鐵道局及基隆地檢署裁處、偵辦。
今天零時8分台鐵通報，1280次區間車停靠瑞芳終點站時，第10車廂內一名20多歲男子不願配合下車。列車長認該名男子違反鐵路法滯留車廂不願離去，被帶下車時坐在地上咆哮不肯離開，男子後來攻擊站務人員，多人一起合力壓制、安撫情緒。
站方指出，壓制過程中，有站務員臉及身體被男子的腳踹到受傷，現場一團混亂，立即通報警方處理，瑞芳警分局也先趕至協助。副站長有擦傷
鐵路警察局瑞芳派出所長姜義政說，警方到場時，該名男子已先由列車長及站務人員合力帶下車，因男子情緒不穩，經救護人員現場評估後送醫。全案將依違反鐵路法及刑法傷害罪分別移請鐵道局及基隆地檢署裁處、偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言