瑞芳火車站男拒下車暴力攻擊踹傷副站長 台鐵依鐵路法送辦

台鐵列車1280次區間車昨天深夜到達瑞芳站時，站務員通報有乘客拒絕下車，今天凌晨清車時站方帶該男下車時遭乘客暴力攻擊，通報警方到場，並由119將男子強制送醫，站務員到醫院驗傷。全案將依違反鐵路法及刑法傷害罪分別移請鐵道局及基隆地檢署裁處、偵辦。

今天零時8分台鐵通報，1280次區間車停靠瑞芳終點站時，第10車廂內一名20多歲男子不願配合下車。列車長認該名男子違反鐵路法滯留車廂不願離去，被帶下車時坐在地上咆哮不肯離開，男子後來攻擊站務人員，多人一起合力壓制、安撫情緒。

站方指出，壓制過程中，有站務員臉及身體被男子的腳踹到受傷，現場一團混亂，立即通報警方處理，瑞芳警分局也先趕至協助。副站長有擦傷