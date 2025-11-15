快訊

由愛生恨！新北男追求卡拉OK女服務員不成 傳訊騷擾5年遭訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市吳姓男子追求1名卡拉OK店女服務員未果，竟由愛生恨，涉透過手機簡訊、通訊軟體、臉書等方式，持續傳送不當言詞訊息惡意騷擾長達5年，新北地檢署日前依違反跟騷法起訴。

起訴指出，吳姓男子於2018年結識在卡拉OK店女服務員，因一見鍾情，多次告白並表達追求心意，均遭女服務員明確拒絕，竟由愛生恨，涉透過手機簡訊、通訊軟體、臉書等方式，自2020年中至今年1月底，持續傳送不當言詞訊息惡意騷擾長達5年。

「我恨妳，妳真的爛到骨子裡」、「報應不久就會來到」因吳男長達5年來所傳訊息內容充滿對人身安全的威脅性，讓受害女服務員心生恐懼，飽受困擾又躭心丟失工作，生計受影響，選擇一再隱忍，最後實再是承受不了內心恐懼，今年2月至台北市北投警分局永明派出所報案提告。

新北地檢署檢視受害女服務生所提供手機簡訊、通訊軟體、臉書上吳男所傳送的各種訊息內容，吳男也承認有送訊息情事，認吳男涉犯實行跟蹤騷擾行為罪嫌，日前依法起訴吳男。

新北市吳姓男子追求卡拉OK女服務員不成，由愛生恨，透過手機簡訊、通訊軟體、臉書等方式，持續傳訊騷擾長達5年，新北地檢署日前依違反跟騷法起訴。示意圖／Ingimage
新北市吳姓男子追求卡拉OK女服務員不成，由愛生恨，透過手機簡訊、通訊軟體、臉書等方式，持續傳訊騷擾長達5年，新北地檢署日前依違反跟騷法起訴。示意圖／Ingimage

