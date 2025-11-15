孕婦急產劇痛 彰警深夜鳴笛開道不到5分鐘抵醫院

彰化市一名35歲孕婦昨晚突然劇烈腹痛、疑似即將臨盆，家屬情急攔下巡邏車敲門向員警求助，警車啟動警示燈與警報器幫忙開道引導，不到5分鐘內順利抵達彰化基督教基醫院，由醫護人員接手處理。

彰化分局大埔派出所警員林昌達、黃崇恩共乘警車巡邏，昨晚9點20分許，行經彰化市中山路一段時，一名黃姓男子突然下車，衝向警車猛敲車窗求助，表示他的35歲孕妻，在車上出現產兆並感到劇烈腹痛，希望警方協助開道前往醫院。

員警在了解狀況後，立即啟動警示燈與警報器，在車陣中開道前導，順利在短短5分鐘內將孕婦送抵彰化基督教醫院，交由醫護人員接手處理。黃姓男子對警方即時救援深表感謝。