台東男子2度猥褻女童 法院合併判刑3年6月

台東高姓男子因2次對1名未滿14歲女童犯下猥褻行為，案經警方移送、檢察官起訴，近日遭台東地方法院合併判刑3年6月。全案仍可上訴。

法院判決指出，高男於2023年間，於友人飲酒後，趁友人女兒獨自在倉庫時，違反女童意願抓揉胸部。未料，高男食髓知味，竟於2024年間，未經同意侵入友人家中，再次抓揉女童胸部，並說出不當言語，甚至作勢要親吻女童臉頰及嘴唇。女童將遭遇告知老師後，案件才被揭露。

警方接獲報案後，依強制猥褻及侵入住處強制猥褻罪將高男起訴。審理中，高男坦承犯行，與女童及證人證詞相符。辯護人曾主張高男犯罪動機是好奇及酒後失誤，且女童父親願意原諒，但法院認為2次犯行均嚴重侵害女童身心健康，且第2次甚至侵入住宅，無法酌減刑責。