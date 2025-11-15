快訊

必勝客全台唯一「歡樂吧吃到飽」回歸！ 大人漲30元、兒童降100元

「碰」一聲巨響！23歲保全清晨環南市場墜樓...全身骨折急送醫

蘋果聯名三宅一生魅力難擋？iPhone Pocket被酸醜「照樣賣到缺貨」

台東男子2度猥褻女童 法院合併判刑3年6月

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東高姓男子因2次對1名未滿14歲女童犯下猥褻行為，案經警方移送、檢察官起訴，近日遭台東地方法院合併判刑3年6月。全案仍可上訴。

法院判決指出，高男於2023年間，於友人飲酒後，趁友人女兒獨自在倉庫時，違反女童意願抓揉胸部。未料，高男食髓知味，竟於2024年間，未經同意侵入友人家中，再次抓揉女童胸部，並說出不當言語，甚至作勢要親吻女童臉頰及嘴唇。女童將遭遇告知老師後，案件才被揭露。

警方接獲報案後，依強制猥褻及侵入住處強制猥褻罪將高男起訴。審理中，高男坦承犯行，與女童及證人證詞相符。辯護人曾主張高男犯罪動機是好奇及酒後失誤，且女童父親願意原諒，但法院認為2次犯行均嚴重侵害女童身心健康，且第2次甚至侵入住宅，無法酌減刑責。

法院表示，高男罔顧女童未成熟身心，行為缺乏對性自主權與人格尊嚴的尊重，影響女童健全成長。考量被告坦承犯行及個人狀況，分別量刑3年2月及3年4月，依法合併執行3年6月。

台東高姓男子因2次對1名未滿14歲女童犯下猥褻行為，案經警方移送、檢察官起訴，近日遭台東地方法院合併判刑3年6月。本報資料照片
台東高姓男子因2次對1名未滿14歲女童犯下猥褻行為，案經警方移送、檢察官起訴，近日遭台東地方法院合併判刑3年6月。本報資料照片

女童 猥褻 台東
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新竹狼父猥褻女兒搖晃床驚醒妻！學校獲報揭獸行 法院判7月

他住公司員工宿舍 清晨醒來驚見被男同事性侵

佯稱幫撿手機…卻從後方猥褻外籍女看護 車行老闆被判刑1年10月

環保署之狼！李健育猥褻性侵4女竟扯酒醉斷片 法院判5年2月

相關新聞

高雄水泥預拌車轉進加油站加油 8旬婦徒步遭撞倒地無生命跡象

林姓男子今天上午7時36分駕駛預拌混凝土車從高市鳳林四路轉進加油站加油時，疑因視線死角，撞及徒步經過的81歲陳姓婦人，陳...

23歲保全清晨環南市場墜樓...全身骨折急送醫 確切原因待查

台北市萬華區環南市場今天清晨發生墜樓意外，一名23歲林姓保全清晨6時52分獨自走上市場5樓後，不明原因墜落至1樓雨遮，巨...

孕婦急產劇痛 彰警深夜鳴笛開道不到5分鐘抵醫院

彰化市一名35歲孕婦昨晚突然劇烈腹痛、疑似即將臨盆，家屬情急攔下巡邏車敲門向員警求助，警車啟動警示燈與警報器幫忙開道引導...

台東男子2度猥褻女童 法院合併判刑3年6月

台東高姓男子因2次對1名未滿14歲女童犯下猥褻行為，案經警方移送、檢察官起訴，近日遭台東地方法院合併判刑3年6月。全案仍...

高雄通緝男拒檢上車逃逸 撞警車逼警鳴槍遭制伏

高雄市苓雅區今天上午傳槍響，據初步了解，1名李姓男子遇警方盤查出通緝身分，跳上車要逃，員警上前拉人遭推下車，車子並撞翻警...

左轉變陷阱？台東科技執法抓紅燈惹議 議員：調整號誌別冤枉駕駛

台東市更生北路與志航路交叉口設有科技執法系統，對於已進入路口但未及時完成左轉的車輛，警方仍依規判定闖紅燈並開罰，引發部分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。