高雄通緝男拒檢上車逃逸 撞警車逼警鳴槍遭制伏

高雄市苓雅區今天上午傳槍響，據初步了解，1名李姓男子遇警方盤查出通緝身分，跳上車要逃，員警上前拉人遭推下車，車子並撞翻警用機車，員警對空鳴2槍，逮捕李，帶回查辦中。

據了解，今天上午8時50分左右，李姓男子（24歲）與朋友等4人酒後，在高雄市苓雅區中華路與興中路口等代駕開車，李男遇苓雅警分局警員刻意閃躲，警員上前去盤查他，查出他具通緝身分，立即要逮捕他。不料，李男見朋友的轎車一到立即上車叫開車。

警員追上要拉他下車，但是，李男和車上朋友抗拒，竟將警員推下車，轎車撞翻警員所騎的警用機車。警員立即拔槍對空鳴2槍。

但是李男仍下車狂奔，遭支援抵達的員警制伏。