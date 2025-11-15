高雄通緝男拒檢上車逃逸 撞警車逼警鳴槍遭制伏
高雄市苓雅區今天上午傳槍響，據初步了解，1名李姓男子遇警方盤查出通緝身分，跳上車要逃，員警上前拉人遭推下車，車子並撞翻警用機車，員警對空鳴2槍，逮捕李，帶回查辦中。
據了解，今天上午8時50分左右，李姓男子（24歲）與朋友等4人酒後，在高雄市苓雅區中華路與興中路口等代駕開車，李男遇苓雅警分局警員刻意閃躲，警員上前去盤查他，查出他具通緝身分，立即要逮捕他。不料，李男見朋友的轎車一到立即上車叫開車。
警員追上要拉他下車，但是，李男和車上朋友抗拒，竟將警員推下車，轎車撞翻警員所騎的警用機車。警員立即拔槍對空鳴2槍。
但是李男仍下車狂奔，遭支援抵達的員警制伏。
警方將李男等4人帶回派出所，查出李男曾涉詐欺、組織犯罪條例、妨害自由、傷害等7條罪名遭通緝當中，正查辦全案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言