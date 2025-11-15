高雄水泥預拌車轉進加油站加油 8旬婦徒步遭撞倒地無生命跡象

林姓男子今天上午7時36分駕駛預拌混凝土車從高市鳳林四路轉進加油站加油時，疑因視線死角，撞及徒步經過的81歲陳姓婦人，陳當場倒地無生命跡象，救護車趕抵，緊急將陳送醫急救；林男經警酒測無酒駕行為，肇責待釐清。

林園警分局指出，25歲林姓男子今天上午7時36分駕駛預拌混凝土車行經大寮區鳳林四路時，欲左轉進加油站加油，當時陳姓婦人（81歲）徒步走在加油站旁，林男疑因大車視線死角，未看到陳婦身影，當場將陳撞倒在地。

加油站員工打119求救，警消趕抵現場，救護員發現陳婦肢體擦挫傷，已失去生命跡象，緊急將她送醫急救。