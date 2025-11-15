用聲音救人！金門 DACPR 救回13人派遣員奪生命捕手獎

當119電話響起，金門縣消防局救災救護指揮中心的派遣員，就是最先接住生命的人。去年共啟動 84 件 DACPR（派遣員指導心肺復甦術），救回 17 人；今年截至10月已執行 70 件、救回 13 人，顯示電話急救在島上急救鏈中持續發揮關鍵作用。今年度派遣員盧宥睿、李昆峰獲頒「生命捕手獎」，肯定他們在無形戰場上的努力。

「先生，不要緊張，我們救護車已經在路上了，請您聽著節拍，我現在教您做CPR。」這句耳熟的指令，是派遣員在電話另一端最常說的話。沒有鳴笛、沒有畫面，只有指示聲與與時間的拉鋸——這就是 DACPR 的第一線。

金門縣消防局表示，每當民眾慌張報案，派遣員必須同步完成救護車派遣與病況詢問，一旦研判為疑似到院前心跳停止，便立刻啟動電話指導，引導進行胸外按壓，為患者爭取最重要的循環時間。

醫學研究指出，心跳停止後每延遲 1 分鐘開始 CPR，存活率就會下降 7% 至 10%。因此電話指導並非「多問」，而是生死間最關鍵的一步。