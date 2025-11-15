「高雄市區今晚怎麼這麼臭？」85大樓都看不到了 原來台南火警搞鬼

台南市安定區中營社區一處廢水處理工程公司昨天傍晚突傳火警，濃煙在風勢助長下，像龍捲風向上竄燒，畫面驚人，由於偏北風導引汙染物往南方向傳遞，讓不少高雄市民受不了貼文「高雄今晚怎麼這麼臭？85大樓都看不到了」。

高市環保局昨晚緊急發布通知，風向為偏東北風，高市仍持續受到上風處煙流影響，後昨深夜11時30分風向已轉為偏北風，受上風處煙流影響程度已大幅趨緩，目前影響湖內區、路竹區、鼓山區、前鎮區及旗津區等沿海區域，仍請民眾避免不必要外出。