嗆聲乞丐還要帶槍掃射台大領雞排網友 警方4小時帶回貼文者送辦
一名自稱台大大氣系學生的網友，日前因預測台北市會放颱風假的預言失準，準備在台大校園內發放雞排，並在社群網路貼文宣布，不料卻有網友不爽，今天（14日）在Threads貼文「還敢發雞排，台大氣象系？那我告訴你11月16日，中午12點，台大傅鐘，我準時帶槍掃射你們這群乞丐」。
有人看到貼文，提醒打算要領雞排的網友要注意安全；轄區大安警分局獲報後，除立即派員配合校方駐衛警加強校內外巡守密度，並通報北市刑事警察大隊共同偵辦。
警方在獲報後4小時內，鎖定發文者為新北市41歲謝姓男子涉案，並於14日傍晚5時許將謝嫌帶案偵辦；謝嫌到案後坦承是他貼文，他惟僅因為不爽，一時抒發情緒才貼文留言，並沒有要實際掃射的意圖。全案警詢後，依恐嚇公眾罪嫌移送台北地檢署偵辦。
