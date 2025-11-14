嗆聲乞丐還要帶槍掃射台大領雞排網友 警方4小時帶回貼文者送辦

一名自稱台大大氣系學生的網友，日前因預測台北市會放颱風假的預言失準，準備在台大校園內發放雞排，並在社群網路貼文宣布，不料卻有網友不爽，今天（14日）在Threads貼文「還敢發雞排，台大氣象系？那我告訴你11月16日，中午12點，台大傅鐘，我準時帶槍掃射你們這群乞丐」。

有人看到貼文，提醒打算要領雞排的網友要注意安全；轄區大安警分局獲報後，除立即派員配合校方駐衛警加強校內外巡守密度，並通報北市刑事警察大隊共同偵辦。