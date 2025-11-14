快訊

在台遭虐打？越南移工「自導自演」跨海勒索親媽16萬 警逮人送辦

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

來台工作的越南周姓男子因缺錢花用，竟夥4同鄉男女拍攝遭綁架虐打要求16萬元贖金的影片，周男在越南的母親嚇壞了，循線向台灣警方求救。桃園市警察局據報，抽絲剝繭確認是假綁架真詐財，報案後12小時到竹縣攻堅，逮周姓肉票及4同鄉男女。竹檢複訊後，周5萬交保其餘限制住居。

檢警調查，22歲周姓越南移工本月10日晚間，與19歲阮姓女友及其他3名同鄉友人在新竹縣租屋處，輪流持手機拍攝周姓主嫌被毆打、凌虐的假影片，再傳給越南家屬恐嚇「不給錢就不放人」；期間還與家屬不斷討價還價，甚至降低價碼，以迅速給錢就獲取人犯自由等語意圖儘速得到贓款。

在越南的家屬急如熱鍋上的螞蟻，急忙向越南在台辦事處報案，也因此製造了「台灣治安敗壞」的假象，不僅在越南僑民社群造成極大恐慌，更嚴重損害台灣國際形象，惡意散播不實訊息。

市警局外事科11日接獲越南在台辦事處報案後，與刑事警察大隊及蘆竹分局迅速成立專案小組，並由新竹地檢署指揮偵辦，調閱新竹及桃園等地監視器、兵分多路於12小時內查緝相關人等到案，並在查緝過程中一路抽絲剝繭，釐清是樁自導自演的假綁架真詐財案，周男等5人涉犯加重詐欺、藏匿人犯、散布不實訊息等罪，周姓主嫌命以5萬元交保，其餘限制住居。

市警局強調，台灣對任何詐欺犯罪零容忍，警方必竭盡全力偵辦到底，這起案件嚴重挑戰台灣國際形象，警方也用最快速度破案，強調台灣治安是值得信賴，不允許任何人惡意抹黑！

蘆竹分局呼籲，請民眾保持理性，勿轉傳或輕信來路不明的影片，遇有類似訊息可向警方查證，警方將持續依法打擊犯罪，維護社會秩序與國家形象。

周姓越南移工自導自演綁架案，向越南家屬矇騙16萬贖金，幸經桃園市警局據報後12小時釐清緣由，並將周姓主嫌及4男女同夥。記者陳恩惠／翻攝
周姓越南移工自導自演綁架案，向越南家屬矇騙16萬贖金，幸經桃園市警局據報後12小時釐清緣由，並將周姓主嫌及4男女同夥。記者陳恩惠／翻攝

