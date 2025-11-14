台南「這4區」快關窗…安定工廠大火冒濃煙 環保局發布空品警示

台南市安定區中榮里下午4時54分傳出工廠火警，消防隊已迅速到場控制火勢。由於現場風向為北風，可能影響台南市安定區、新市區、安南區及永康區的空氣品質。

環保局呼籲，位於受影響區域的民眾應關閉門窗，若需外出，請佩戴口罩以做好自我防護。環保局長許仁澤表示，環保局將持續監控空氣品質，掌握附近監測站及微型感測器數據，提醒民眾不必恐慌。民眾若有相關疑問，可聯繫臺南市政府環境保護局服務專線：06-2686751。

台南市安定區中榮里許中營社區一處廠房傍晚突然出現滾滾濃煙，台南市消防局接獲許多民眾報案、第一輛消防車五點多到場時廠房已經全面燃燒、不斷冒出火舌，立即呼叫支援，目前已經有20多輛各式消防車18個消防分隊前往打火中。