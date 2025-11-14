快訊

外套準備好！冷空氣南下全台有感降溫 下周低溫急探1字頭

濃密黑煙直竄天…台南安定工廠陷火海 消防趕赴現場救火

外資大逃殺！賣超0050逾11.8萬張最多 竟買超這檔封測股2.7萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

台南「這4區」快關窗…安定工廠大火冒濃煙 環保局發布空品警示

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市安定區中榮里下午4時54分傳出工廠火警，消防隊已迅速到場控制火勢。由於現場風向為北風，可能影響台南市安定區、新市區、安南區及永康區的空氣品質

環保局呼籲，位於受影響區域的民眾應關閉門窗，若需外出，請佩戴口罩以做好自我防護。環保局長許仁澤表示，環保局將持續監控空氣品質，掌握附近監測站及微型感測器數據，提醒民眾不必恐慌。民眾若有相關疑問，可聯繫臺南市政府環境保護局服務專線：06-2686751。

台南市安定區中榮里許中營社區一處廠房傍晚突然出現滾滾濃煙，台南市消防局接獲許多民眾報案、第一輛消防車五點多到場時廠房已經全面燃燒、不斷冒出火舌，立即呼叫支援，目前已經有20多輛各式消防車18個消防分隊前往打火中。

在場消防員表示，起火的是中榮里許中營77-37號渥特工程公司，現場人員稱為廢水處理工程公司，雖然火勢很大，查訪目前沒有危險物品，主要存放塑膠管、鐵管、切割用少量甲苯、油管、C棟約有600支塑膠管、5支氬氣氣瓶。正全力噴水避免延燒到隔壁其他廠房。

台南市安定區中榮里發生工廠大火，環保局發布空汙警示。圖／台南市環保局提供
台南市安定區中榮里發生工廠大火，環保局發布空汙警示。圖／台南市環保局提供
台南安定工廠傍晚起火濃煙火舌衝天。圖／讀者提供
台南安定工廠傍晚起火濃煙火舌衝天。圖／讀者提供
台南市安定區中榮里發生工廠大火，環保局發布四區空汙警示。圖／台南市環保局提供
台南市安定區中榮里發生工廠大火，環保局發布四區空汙警示。圖／台南市環保局提供

台南 環保局長 空氣品質 消防員 消防隊
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／濃密黑煙直竄天！台南安定工廠陷火海 消防趕赴現場救火中

「垃可」被檢警調查即日起暫停營運 北市環保局：業者是小蜜蜂

Nissan 宣布關閉墨西哥工廠 年底前停產Infiniti QX50和QX55

彰化鹿港塑膠工廠清晨火警　消防灌救半小時控制火勢

相關新聞

影／濃密黑煙直竄天！台南安定工廠陷火海 消防趕赴現場救火中

台南市安定區中榮里許中營社區一處廠房傍晚突然出現滾滾濃煙，台南市消防局接獲許多民眾報案、第一輛消防車五點多到場時廠房已經...

台中82歲嬤孤獨死 陳屍家中成白骨…忠心白狗也餓斃倒房間

台中北屯昨驚傳「孤獨死」悲劇。82歲曾姓獨居婦人因近2個月用水量暴增至6000度，被發現嚴重腐爛變成白骨，連曾姓老婦人所...

台南「這4區」快關窗…安定工廠大火冒濃煙 環保局發布空品警示

台南市安定區中榮里下午4時54分傳出工廠火警，消防隊已迅速到場控制火勢。由於現場風向為北風，可能影響台南市安定區、新市區...

女站月台警戒區被吹哨失控落軌 列車急停險撞上…鐵路警：最重罰5萬

29歲阮姓女子身著白裙，昨天深夜在台中新烏日站月台，等候3262往后里區間車進站，疑似站在黃色警戒線內，遭站務員吹哨制止...

越籍男在台遭綁架？家屬收勒索簡訊「不給錢不放人」 警揭真相反轉

桃園市日前有5名越南籍男女為向家屬勒索錢財，竟在台灣的租屋處自導自演，拍攝假遭凌虐、毆打影片，傳回越南向家屬勒索16萬元贖金...

6旬男從東勢大橋墜落…釣魚民眾目睹報警 送醫急救中

台中市東勢區東勢大橋下北岸橋墩號P3的地方，今天下午14時52分發生一起墜橋事件，一名60多歲的男子不明原因從東勢大橋上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。