女站月台警戒區被吹哨失控落軌 列車急停險撞上…鐵路警：最重罰5萬
29歲阮姓女子身著白裙，昨天深夜在台中新烏日站月台，等候3262往后里區間車進站，疑似站在黃色警戒線內，遭站務員吹哨制止，一時情緒失控，拉扯站務員後，失控落軌，還好列車緊急停駛，被一旁的親友救起，並未受傷，該班次因此延遲8分鐘；鐵路警察局說明，將依鐵路法，最高罰5萬元。
鐵路警察局說，昨晚11時10分接獲台鐵新烏日站站務員通報，在第二月台7車處有人落軌，員警到場了解，發現阮女等候區間車時，因站立於月台黃色警戒線外，經站務員發現後立即前往制止，阮女突情緒失控掉落軌道，同行家屬及友人見狀立即將阮女拉上月台安撫情緒。
鐵路警察局說，阮女被救上來後，員警依規定進行自殺防治通報並送醫，全案將依鐵路法第57條第2項及第70條第1項規定，阮女違法侵入鐵路路線函請交通部裁處，將可處1萬至5萬元罰鍰。
鐵路警察局呼籲，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，違反者依鐵路法裁罰，另呼籲民眾珍惜生命，若發現身邊有情緒低潮的親友，應主動關懷與支持。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
