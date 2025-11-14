越籍男在台遭綁架？家屬收勒索簡訊「不給錢不放人」 警揭真相反轉

快訊

桃園市日前有5名越南籍男女為向家屬勒索錢財，竟在台灣的租屋處自導自演，拍攝假遭凌虐、毆打影片，傳回越南向家屬勒索16萬元贖金，家屬後續向越南在台辦事處報案。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
桃園市日前有5名越南籍男女為向家屬勒索錢財，竟在台灣的租屋處自導自演，拍攝假遭凌虐、毆打影片，傳回越南向家屬勒索16萬元贖金，家屬後續向越南在台辦事處報案。在警方抽絲剝繭下，11日成功破獲此起「假綁架詐騙」案件，全案周姓主嫌以5萬元交保，其餘共犯則限制住居。

蘆竹警分局表示，此案遭假凌虐之「被害人」就是周姓主嫌本人，他與19歲阮姓女友以及其他3名越籍友人，於10日晚間在新竹縣附近租屋處，輪流持手機拍攝周姓主嫌被毆打、凌虐的假影片，再傳給越南家屬恐嚇「不給錢就不放人」。期間還與家屬不斷討價還價，甚至降低價碼，以迅速給錢就獲取人犯自由等語意圖儘速得到贓款。

桃園市警察局外事科於11日接獲越南在台辦事處的報案後，與刑事警察大隊及蘆竹分局迅速成立專案小組，並調閱新竹及桃園等地監視器、兵分多路於12小時內查緝相關人等到案，並於查緝過程中一路抽絲剝繭，釐清案情為一樁自導自演的加重詐欺行為。

警方強調，此舉製造了「台灣治安敗壞」的假象，不僅在越南僑民社群造成極大恐慌，更嚴重損害台灣國際形象，惡意散播不實訊息。「台灣對任何詐欺犯罪零容忍，警方必竭盡全力偵辦到底，這起案件嚴重挑戰台灣國際形象，警方也用最快速度破案，強調台灣治安是值得信賴，不允許任何人惡意抹黑！」。此案犯嫌涉嫌加重詐欺、藏匿人犯、散布不實訊息等罪，主嫌以5萬元交保，其餘限制住居。

蘆竹分局也呼籲，請民眾保持理性，勿轉傳或輕信來路不明的影片，遇有類似訊息可向警方查證，警方將持續依法打擊犯罪，維護社會秩序與國家形象。

本文章來自《桃園電子報》。原文：越籍男在台遭綁架勒索家屬？警揭真相竟是為1事「自導自演」

