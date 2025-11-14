快訊

6旬男從東勢大橋墜落…釣魚民眾目睹報警 送醫急救中

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市東勢區東勢大橋下北岸橋墩號P3的地方，今天下午14時52分發生一起墜橋事件，一名60多歲的男子不明原因從東勢大橋上墜落，正在岸邊釣魚的民眾目睹後，立刻通報警消處理，台中市消防局緊急出動搶救，發現這名年約60多歲的男子，全身多處創傷已無生命跡象，經處置後送東勢農民醫院，後續由警方處理中。

東勢分局指出，11月14日下午2點52分接獲110轉報案件，報案人表示，在東勢大橋橋下岸邊釣魚時，目擊有人從橋上墜落，正躺臥岸上無水的區域，台中市消防局隨即出動東勢及石岡分隊，出動5車11人，由小隊長林宗龍帶隊出勤，下午3點10分接觸傷患，抵達後該名男子已無呼吸心跳，經給予初步救治後，現階段正緊急送往東勢農民醫院搶救，詳細案情待轄區東勢分局進一步釐清。

東勢分局也呼籲，若民眾需要協助，請撥打110，珍惜生命，若有心理困擾，可撥打安心專線：1925、生命線協談專線：1995及張老師專線：1980尋求協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

東勢大橋。本報系資料照片
