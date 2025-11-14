台中82歲嬤孤獨死 陳屍家中成白骨…忠心白狗也餓斃倒房間

台中北屯昨驚傳「孤獨死」悲劇。82歲曾姓獨居婦人因近2個月用水量暴增至6000度，被發現嚴重腐爛變成白骨，連曾姓老婦人所飼養的白色小狗則在另一間沒有關門的房間內死亡，看起來像近期才餓死，發出惡臭味比老婦人明顯，但令人唏噓。

當地里長表示，他昨天是經水公司抄表員通知，與警方等到場經破門，才驚見老婦人陳屍其住家房間內的地板上，嚴重腐爛變成白骨，臭味不明顯，而曾姓老婦人所飼養的白色小狗則是在另一個房間內死亡，房間沒有關門，看起來小狗最近期才餓死，有發出惡臭味，比老婦人明顯。

鄰居表示，最近老婦人住家沒有什麼異狀，沒有看到老婦人進出，沒有聽到狗叫聲、也沒有聞到惡臭味，所以沒有查覺老婦人已死亡。