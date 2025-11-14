快訊

台中82歲嬤孤獨死 陳屍家中成白骨…忠心白狗也餓斃倒房間

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中北屯昨驚傳「孤獨死」悲劇。82歲曾姓獨居婦人因近2個月用水量暴增至6000度，被發現嚴重腐爛變成白骨，連曾姓老婦人所飼養的白色小狗則在另一間沒有關門的房間內死亡，看起來像近期才餓死，發出惡臭味比老婦人明顯，但令人唏噓。

當地里長表示，他昨天是經水公司抄表員通知，與警方等到場經破門，才驚見老婦人陳屍其住家房間內的地板上，嚴重腐爛變成白骨，臭味不明顯，而曾姓老婦人所飼養的白色小狗則是在另一個房間內死亡，房間沒有關門，看起來小狗最近期才餓死，有發出惡臭味，比老婦人明顯。

鄰居表示，最近老婦人住家沒有什麼異狀，沒有看到老婦人進出，沒有聽到狗叫聲、也沒有聞到惡臭味，所以沒有查覺老婦人已死亡。

里長說明，昨天是水公司抄表員通知用水量有異常，但進門現場查了一圈，包括廚房、衛浴廁所都沒有見到水龍頭有出水、漏水情況，也沒有聽到水聲，當時水表呈現用水量是6000度，還在跑，水公司今早派員止水，但拆開水表，發見為舊式水表，沒有止水閥，無法關掉用水，水表已跑到7033度，下午再派工才關掉用水。

水公司今天上午派員止水，82歲曾姓獨居婦人住家走道堆滿回收廢品。圖／讀者提供
水公司今天上午派員止水，82歲曾姓獨居婦人住家走道堆滿回收廢品。圖／讀者提供
水公司今天上午派員止水，曾婦住家用水已經來到7033度。圖／讀者提供
水公司今天上午派員止水，曾婦住家用水已經來到7033度。圖／讀者提供

