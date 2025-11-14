影／行駛國道五楊高架車子怪怪的 他剛下車檢查「車頭瞬間陷火海」

郭姓男子今早行駛於國道五楊高架南下路段，途中察覺車子怪怪的，心有警覺於是靠路肩停車，正要下車檢查時，車頭瞬間起火燃燒並陷入熊熊烈火中，嚇得他趕緊逃離等候救援，所幸人沒事也沒波及其他車輛，至於起火原因待調查。

國道公路警察局第一大隊勤指中心今上午11時30分據報，國道1號五楊高架道南向47.3公里桃園路段，有部轎車起火燃燒，立刻通報線上巡邏車前往查看，同步通知119派消防車，警消迅速抵達現場，封閉內側車道處理。

桃園市119勤指中心據報，派遣第一救災救護大隊龜山分隊7輛消防車、3輛救護車共27名救難救護人員到場，現場為行駛間汽車車頭冒煙後燃燒，燃燒面積5平方公尺，火勢於12時08分撲滅，進行殘火處理至12時14分；現場也於下午1時完全排除，全線恢復通車，起火原因待勘驗。