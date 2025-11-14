快訊

鄰居未察覺？台中8旬嬤「孤獨死」變白骨 高大成揭1關鍵：惡臭不明顯

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中北屯昨驚傳82歲曾姓獨居婦人用水量暴增，引起水公司抄表員驚覺有異通報，發現水龍頭未關，老婦已成白骨。對此，中山附醫法醫科主任高大成研判，可能是老婦營養不好，死後腐敗速度慢、味道較輕，以致鄰居未查覺；死後變白骨至少要半年，研判老婦呈乾屍狀，骨頭外面還包覆一層薄薄的皮。

高大成研判，從曾姓獨居老婦人家中水龍頭未關研判，可能沒有他殺，有可能是老婦人用水時，因心肌梗塞發作或老衰猝死，其2個月用水量暴增至6000度有夠離譜，是他家二口之家用水量的約130倍，推測老婦家中水龍頭未關，二個月以來就任它一直流，至於死因、死亡時間，可透過相驗解剖遺體釐清。

高大成指出，現在疑點是老婦死亡時間，以及為何水龍頭沒關？可以從老婦人陳屍處與水龍頭距離推斷，有可能是老婦人在用水時，出現不適症狀，走到一旁躺下時猝死。

至於曾姓老婦遺體若浸水，是否會加速其腐化？高大成說明，遺體若浸水成為「蔭屍」，狀若溺水撈起的浮屍，臉部等處會浮腫，但曾姓老婦人並非如此，推測有可能是老人家若吃得少、營養不良，死後其腐敗程度不會那麼快、散發的惡臭也較為不明顯，以致鄰居沒有聞到惡臭。

死亡多少會變白骨？高大成指出，在室內、沒有野狗野貓啃食，死後變白骨至少要半年以上，尤其曾姓老婦人應該是瘦弱，死後時間一長呈現乾屍狀，因肌肉乾燥，變成薄薄一層皮包覆骨頭，看似像白骨，其實外面還有一層皮。

中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
82歲曾姓獨居婦人住家走道堆滿回收廢品。圖／讀者提供
82歲曾姓獨居婦人住家走道堆滿回收廢品。圖／讀者提供

