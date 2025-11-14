聽新聞
0:00 / 0:00
鄰居未察覺？台中8旬嬤「孤獨死」變白骨 高大成揭1關鍵：惡臭不明顯
台中北屯昨驚傳82歲曾姓獨居婦人用水量暴增，引起水公司抄表員驚覺有異通報，發現水龍頭未關，老婦已成白骨。對此，中山附醫法醫科主任高大成研判，可能是老婦營養不好，死後腐敗速度慢、味道較輕，以致鄰居未查覺；死後變白骨至少要半年，研判老婦呈乾屍狀，骨頭外面還包覆一層薄薄的皮。
高大成研判，從曾姓獨居老婦人家中水龍頭未關研判，可能沒有他殺，有可能是老婦人用水時，因心肌梗塞發作或老衰猝死，其2個月用水量暴增至6000度有夠離譜，是他家二口之家用水量的約130倍，推測老婦家中水龍頭未關，二個月以來就任它一直流，至於死因、死亡時間，可透過相驗解剖遺體釐清。
高大成指出，現在疑點是老婦死亡時間，以及為何水龍頭沒關？可以從老婦人陳屍處與水龍頭距離推斷，有可能是老婦人在用水時，出現不適症狀，走到一旁躺下時猝死。
至於曾姓老婦遺體若浸水，是否會加速其腐化？高大成說明，遺體若浸水成為「蔭屍」，狀若溺水撈起的浮屍，臉部等處會浮腫，但曾姓老婦人並非如此，推測有可能是老人家若吃得少、營養不良，死後其腐敗程度不會那麼快、散發的惡臭也較為不明顯，以致鄰居沒有聞到惡臭。
死亡多少會變白骨？高大成指出，在室內、沒有野狗野貓啃食，死後變白骨至少要半年以上，尤其曾姓老婦人應該是瘦弱，死後時間一長呈現乾屍狀，因肌肉乾燥，變成薄薄一層皮包覆骨頭，看似像白骨，其實外面還有一層皮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言