2萬8不見了…她洗衣掉錢包焦急求助 警靠1招火速找回

謝女洗衣時不慎遺失裝有進修費約2萬8千元的錢包。圖／讀者提供 桃園市11月12日7時許一名謝姓女子於楊梅區中正路與富源路口洗衣，卻不慎遺失裝有進修費約2萬8千元的錢包，她急得向楊梅警分局求助，警方獲報後先安撫謝女情緒，並積極調閱監視器，順利幫女子找回遺失的錢包。

富岡派出所說明，謝女至中正路與富源街口停車洗衣時，疑似因抱著衣物匆忙下車而未留意錢包遺落。待洗完衣服準備離開時驚覺錢包遺失，便焦急前往派出所報案，警員張貴傑獲報後立即前往案發地周邊調閱監視器確認狀況。雖然監視畫面無法清楚拍攝到遺失瞬間，但經過員警鍥而不捨比對相關路段影像，成功掌握可能拾得人的特徵與行徑方向，並立即前往可能地點查訪。員警後續也順利找到拾得錢包的婦人，婦人表示因急著上班，所以尚未將撿拾到的錢包送往派出所。經被害人到場確認，錢包與現金均無任何損失。謝女感動表示，「感謝拾得人與警方的協助，這筆近一個月薪水的進修費對我非常重要！」

楊梅分局提醒民眾，現金及貴重物品務必妥善保管，尤其在匆忙或手上物品較多時，更應留意避免遺失。同時呼籲民眾拾得他人物品時，應立即交由警方處理，以保障自身及失主權益。如遇緊急情況或需要協助，請撥打110或前往就近派出所洽詢。

