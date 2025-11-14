快訊

康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

才傳有望回歸「玩很大」…閃兵案遭起訴 坤達經紀人10字回應

獨／全國首例「陸配村長遭解職」提訴願打贏了 花蓮縣府撤銷原機關處分

2萬8不見了…她洗衣掉錢包焦急求助 警靠1招火速找回

桃園電子報／ 桃園電子報

謝女洗衣時不慎遺失裝有進修費約2萬8千元的錢包。圖／讀者提供
謝女洗衣時不慎遺失裝有進修費約2萬8千元的錢包。圖／讀者提供
桃園市11月12日7時許一名謝姓女子於楊梅區中正路與富源路口洗衣，卻不慎遺失裝有進修費約2萬8千元的錢包，她急得向楊梅警分局求助，警方獲報後先安撫謝女情緒，並積極調閱監視器，順利幫女子找回遺失的錢包。

富岡派出所說明，謝女至中正路與富源街口停車洗衣時，疑似因抱著衣物匆忙下車而未留意錢包遺落。待洗完衣服準備離開時驚覺錢包遺失，便焦急前往派出所報案，警員張貴傑獲報後立即前往案發地周邊調閱監視器確認狀況。雖然監視畫面無法清楚拍攝到遺失瞬間，但經過員警鍥而不捨比對相關路段影像，成功掌握可能拾得人的特徵與行徑方向，並立即前往可能地點查訪。員警後續也順利找到拾得錢包的婦人，婦人表示因急著上班，所以尚未將撿拾到的錢包送往派出所。經被害人到場確認，錢包與現金均無任何損失。謝女感動表示，「感謝拾得人與警方的協助，這筆近一個月薪水的進修費對我非常重要！」

楊梅分局提醒民眾，現金及貴重物品務必妥善保管，尤其在匆忙或手上物品較多時，更應留意避免遺失。同時呼籲民眾拾得他人物品時，應立即交由警方處理，以保障自身及失主權益。如遇緊急情況或需要協助，請撥打110或前往就近派出所洽詢。

警方獲報後先安撫謝女情緒，並積極調閱監視器，順利幫女子找回遺失的錢包。圖／讀者提供
警方獲報後先安撫謝女情緒，並積極調閱監視器，順利幫女子找回遺失的錢包。圖／讀者提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅女洗衣掉錢包焦急求助 警靠1招火速找回

延伸閱讀：

  1. 砂石車違規頻傳 桃警聯合稽查防範事故與非法傾倒
  2. 台電興建觀園變電所 滿足航空城與大矽谷產業鏈電力

桃園 監視器
×

一鍵登入，專屬好禮立刻帶回家

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

楊梅獨居婦心臟不適突倒地 警消、鎖匠合力救援

前屋主無理要求補齊賣房差價 莽漢怒潑汽油傷3人

楊梅7旬翁跌倒撞破頭 幼獅警護送返家

身障男子誤上月台迷途 楊梅警即時伸援助返家

相關新聞

台中8旬婦孤獨死成白骨…用水異常才曝光 社會局：列冊獨老6年

台中80多歲曾姓老婦昨被發現陳屍北屯區透天厝內，遺體已呈現乾屍、白骨，研判死亡多時，全案因水公司發現該戶2個月內用水超過...

民生社區百億都更案「鳴森苑」工地火警 北市罰9萬、勒令停業

北市民生社區都更案「鳴森苑」工地昨晚發生火警，起火點在地面下第3層，現場堆放大量木模板、建材與鋼瓶，加上新建工程通風不佳...

影／行駛國道五楊高架車子怪怪的 他剛下車檢查「車頭瞬間陷火海」

郭姓男子今早行駛於國道五楊高架南下路段，途中察覺車子怪怪的，心有警覺於是靠路肩停車，正要下車檢查時，車頭瞬間起火燃燒並陷...

鄰居未察覺？台中8旬嬤「孤獨死」變白骨 高大成揭1關鍵：惡臭不明顯

台中北屯昨驚傳82歲曾姓獨居婦人用水量暴增，引起水公司抄表員驚覺有異通報，發現水龍頭未關，老婦已成白骨。對此，中山附醫法...

2萬8不見了…她洗衣掉錢包焦急求助 警靠1招火速找回

桃園市11月12日7時許一名謝姓女子於楊梅區中正路與富源路口洗衣，卻不慎遺失裝有進修費約2萬8千元的錢包，她...

孤獨死！鄰居驚談82歲白骨嬤「防備心強」 志工上周探訪未應門

台中北屯昨驚傳「孤獨死」悲劇。82歲曾姓獨居婦人因近2個月用水量暴增至6000度，台水抄表員驚覺有異通報，發現老婦已成白...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。