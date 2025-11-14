聽新聞
民生社區百億都更案「鳴森苑」工地火警 北市罰9萬、勒令停業
北市民生社區都更案「鳴森苑」工地昨晚發生火警，起火點在地面下第3層，現場堆放大量木模板、建材與鋼瓶，加上新建工程通風不佳，火勢經近3小時撲滅。台北市建管處今表示，施工場所未設置適當安全措施釀災，依建築法開罰承造人9萬元罰鍰並勒令停工。
建管處表示，施工場所地下室發生火災事故，無人受困，起火原因尚待調查釐清。施工場所未設置適當安全措施，造成火災危害，違反建築法第63條，依同法第89條，承造人將處9萬元罰鍰並勒令停工；後續工地應檢具火災事故原因調查報告、火災對結構影響評估鑑定及具體改善計畫後，始得復工。
「鳴森苑」由中華工程承攬，總銷金額約110億元，預售開價每坪160萬元起，至今共有24筆成交，總價介於5542萬至7542萬元，預計2028年第二季完工。
