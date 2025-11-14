聽新聞
台中8旬婦孤獨死成白骨…用水異常才曝光 社會局：列冊獨老6年
台中80多歲曾姓老婦昨被發現陳屍北屯區透天厝內，遺體已呈現乾屍、白骨，研判死亡多時，全案因水公司發現該戶2個月內用水超過6000度，認為異常通報後才曝光；警方昨經鑑識排除外力致死，經聯繫曾婦女兒，其表示已逾半年沒與媽媽連絡，對死因無意見。社會局表示，曾婦經濟條件與生活自理能力佳，沒有福利身分，列冊獨老迄今6年。
台中第五分局昨下午1點多獲報，北屯區中清路二段1棟透天厝住戶許久未出門，警員、里長及社工到場查看，驚覺屋主82歲曾姓婦人死亡多時。
警方鑑識認定無外力介入，已聯繫上曾婦女兒，其表示和媽媽已經超過半年沒有聯絡，對死因沒有意見，警方後續將報請台中地檢署相驗釐清死因。
社會局表示，曾婦有1位女兒，經濟條件與生活自理能力佳，列冊獨居長者迄今6年，日常有相關單位社工、志工與里長關懷。
社會局強調，若民眾發現有需求的獨居長輩，可以通報鄰里長、區公所或社會局，由獨老服務單位關懷訪視問安，或連結緊急救援服務、營養餐食等資源。
