康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

才傳有望回歸「玩很大」…閃兵案遭起訴 坤達經紀人10字回應

獨／全國首例「陸配村長遭解職」提訴願打贏了 花蓮縣府撤銷原機關處分

學生疑不滿留言校門口爆拉扯 彰警依社維法查處

中央社／ 彰化14日電

彰化縣某高職學校3名學生疑因網路留言問題，昨天在校門口爆發衝突。因正值上學時間，引來不少學生及路人圍觀。校方表示，已啟動輔導機制，彰化警方將依社會秩序維護法查處。

13日上午8時許，彰化縣有學生突然在校門口發生拉扯，目擊民眾拍攝衝突過程並上傳網路，引起關注。

校方今天接受媒體訪問表示，事發當下，學校老師見狀即把學生拉開，目前已進入調查階段，學校也已啟動輔導機制。

警方得知後主動介入，初步了解衝突起因疑為網路留言引發不滿，昨天下午通知3名當事學生到案釐清，全案依社會秩序維護法查處。

依據社維法規定，於學校、博物館、圖書館、展覽會、運動會或其他公共場所，口角紛爭或喧嘩滋事，不聽禁止者，可處新台幣6000元以下罰鍰。

網路 衝突
