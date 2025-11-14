聽新聞
孤獨死！鄰居驚談82歲白骨嬤「防備心強」 社工探訪多次未應門
台中北屯昨驚傳「孤獨死」悲劇。82歲曾姓獨居婦人因近2個月用水量暴增至6000度，台水抄表員驚覺有異通報，發現老婦已成白骨。鄰居驚訝，曾婦是行動自如的老人，防備心極強，獨來獨往，很節儉，屋內屋外堆滿廢品，鄰居都未聞惡臭，也無人查覺異常。社工上周到訪，但曾婦未應門。
當地里長表示，曾姓婦人為獨居狀態，平時拿棍子當拐杖，可以自行出門採買，若社區有舉辦餐會活動也會參與，女兒也有過來探視，但曾婦防備心很強，不與人互動，曾懷疑鄰居偷錢、偷地契，經查證根本沒這回事，加上她有收回廢品習慣，屋內、屋外都堆放廢品，鄰居多都不敢靠近她。
里長指出，曾婦並非經濟弱勢，也未申請送餐。他在二年前，協助通報曾婦為獨居老人，有社工會定期上門探訪關懷，但曾婦平時白天不一定在家，多次都未應門，社工最近一次是上周到訪，曾婦未應門。
鄰居表示，聽說曾婦好像賣掉千萬房產，並非貧戶，很節儉。但因個性防備心很強，行事獨來獨往，不與鄰居互動，參加社區餐會也是一個人默默用餐，還會撿拾廢品，堆得屋內屋內到處都是，很多鄰居都曾在深夜看到她獨坐宮廟前，現在回想，近兩個月來未見過其身影，只是其住家周遭並未飄出惡臭味，也就沒有特別注意。
