孤獨死！鄰居驚談82歲白骨嬤「防備心強」 社工探訪多次未應門

台中北屯昨驚傳「孤獨死」悲劇。82歲曾姓獨居婦人因近2個月用水量暴增至6000度，台水抄表員驚覺有異通報，發現老婦已成白骨。鄰居驚訝，曾婦是行動自如的老人，防備心極強，獨來獨往，很節儉，屋內屋外堆滿廢品，鄰居都未聞惡臭，也無人查覺異常。社工上周到訪，但曾婦未應門。

當地里長表示，曾姓婦人為獨居狀態，平時拿棍子當拐杖，可以自行出門採買，若社區有舉辦餐會活動也會參與，女兒也有過來探視，但曾婦防備心很強，不與人互動，曾懷疑鄰居偷錢、偷地契，經查證根本沒這回事，加上她有收回廢品習慣，屋內、屋外都堆放廢品，鄰居多都不敢靠近她。

里長指出，曾婦並非經濟弱勢，也未申請送餐。他在二年前，協助通報曾婦為獨居老人，有社工會定期上門探訪關懷，但曾婦平時白天不一定在家，多次都未應門，社工最近一次是上周到訪，曾婦未應門。