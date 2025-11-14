影／水龍頭沒關…赫見8旬白骨獨居婦 台水今拆表：用水暴增至7033度

台中北屯昨驚傳「孤獨死」悲劇。82歲曾姓獨居婦人因近2個月來，用水量暴增至6000度，台水抄表員驚覺有異，除了示警，並通知里長上門關心，發現老婦家中水龍頭未關，老婦已成白骨。抄表員今到場拆除水表，發現水表還在跑，水量使用量來到7033度。

台灣自來水公司第四區管理處說明，自來水公司示警機制為台水抄表員每二個月對一般用水戶抄表時，若發現當期的用水量較前一期超出50%，即會當場開立用水異常示警單，向用水戶通報用水異常，用水異常，多為馬桶漏水，以及屋內有管線破裂；此案因該名抄表員因長期抄表，知道用戶為獨居老人，除了開單示警，並且有通知當地里長關心。