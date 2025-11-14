聽新聞
高雄聯結車載10噸鋼捲變換車道 轎車閃不及車頭撞爛夫妻受傷驚魂
李姓男子今天上午9時5分駕駛聯結車載運約10噸重的2顆鋼捲行經高市小港區中山四路時，疑變換車道不當，擦撞同向黃姓男子駕駛的轎車，還波及另輛轎車，事故導致黃男車頭被撞爛，黃及妻子驚魂受傷，幸送醫無大礙。
小港警分局指出，李姓男子（53歲）今天上午9時5分駕駛聯結車行經小港區中山四路北上快車道時，疑似變換車道不當，不慎擦撞同向由黃姓男子（53歲）駕駛的轎車，導致黃男的轎車又與對向王姓男子（39歲）的轎車發生擦撞。
事故造成黃男轎車車頭被撞爛，黃男及坐在副駕駛座的龔姓妻子（45歲）身體擦挫傷，幸送醫無大礙；另李、王2名駕駛未受傷；由於正值上班時間，讓原本車流量大的中山四路車流一度回堵，將近1小時現場狀況才排除。
警方事後對3名駕駛施以酒測，均無酒駕行為，研判李男變換車道不當肇禍，詳細肇責代交通大隊釐清判定。
