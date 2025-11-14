王姓老婦於住處突感心臟不適，雙腿癱軟倒臥在地。圖：讀者提供

昨(13)日晚間18時許，一名獨居的73歲王姓老婦於住處突感心臟不適，雙腿癱軟倒臥在地，老婦朋友趕忙向楊梅警分局尋求協助，警方獲報隨即聯繫消防人員一同趕赴現場救援，順利將老婦送醫治療。

警方與消防人員一同趕赴現場救援，順利將老婦送醫治療。圖：讀者提供

楊梅警分局幼獅派出所警員曾瑋軒與黃昱荃昨日晚間接獲民眾報案，與消防人員迅速趕到現場，由於巷弄狹窄，警方一面在現場協助交通管制，一面與消防人員合力排除進屋困難。經了解，老婦為獨居長者，當時身體突然不適後倒臥在地，因無力起身無法開啟住家五段式鐵門。

員警透過電話與王婦保持通話，一邊安撫其情緒，一邊緊急聯繫熟識鎖匠到場協助，鎖匠於十分鐘內完成開鎖，使救援人員順利入內施救，隨即將老婦送醫診治。後續警方也聯繫住在外地的家屬告知相關狀況，家屬對於警消人員的協助表達感謝。

楊梅分局呼籲，家中如有年長或獨居長者，應定期關心其健康狀況並保持聯繫，以利在緊急情況下能即時獲得協助，守護長輩安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅獨居婦心臟不適突倒地 警消、鎖匠合力救援