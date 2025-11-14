快訊

82歲白骨嬤孤獨死…鄰居指她「防備心強」 社工探訪多次未應門

陸召日大使要求撤回高市言論 日政府不為所動：對台立場未變

中國對日本怒了？要求日方撤回言論「否則後果自負」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台東知本溫泉舊商店街火警 鐵皮平房疑電線走火延燒6戶

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市知本溫泉龍泉路舊商店街今天上午驚傳火警。約在10點多，1間鐵皮平房突然冒出濃煙並竄出火舌，鄰近民眾見狀立即報案。據了解，起火點疑似為老舊電線走火，引發火勢迅速延燒，因周邊為連棟式建築，火勢短時間內波及左右共6間房屋，幸無人傷亡。

縣消防局接獲通報後，立即出動多輛消防車、救護車及人員前往現場搶救。消防隊到場時，火勢已相當猛烈，屋內結構為鐵皮搭建，助長燃燒速度，現場濃煙密布，所幸消防人員迅速布線灌救，並採取阻隔策略，成功避免火勢進一步蔓延。

經近1小時撲滅行動，火勢獲得初步控制。消防局表示，現場無人受困，也無民眾受傷，算是不幸中的大幸。至於起火原因，初步研判可能與電線走火有關，但仍需由火調科進一步鑑識釐清。

由於舊商店街多為老舊建築，電線設備年久未更新，附近住戶也表示，平時就擔心老屋電線負荷問題，沒想到今天真的發生火警。消防局呼籲民眾如住家老舊，應及早檢查電線與用電設備，以避免憾事發生。

台東市知本溫泉龍泉路舊商店街今天上午10點傳火警，1間鐵皮平房突然冒出濃煙並竄出火舌疑似電線走火，由於附近是連棟建築，火勢延燒到其他6間房屋。圖／民眾提供
台東市知本溫泉龍泉路舊商店街今天上午10點傳火警，1間鐵皮平房突然冒出濃煙並竄出火舌疑似電線走火，由於附近是連棟建築，火勢延燒到其他6間房屋。圖／民眾提供

建築 老屋
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

彰化鹿港塑膠工廠清晨火警　消防灌救半小時控制火勢

松山百億都更案鳴森苑B3工地火警 排煙困難「近3小時撲滅」

提醒這6區關窗 民生社區建案火警...民眾通報濃煙惡臭

新豐家具倉庫火警竄濃煙 竹縣府籲住戶關門窗

相關新聞

孤獨死！鄰居驚談82歲白骨嬤「防備心強」 社工探訪多次未應門

台中北屯昨驚傳「孤獨死」悲劇。82歲曾姓獨居婦人因近2個月用水量暴增至6000度，台水抄表員驚覺有異通報，發現老婦已成白...

楊梅獨居婦心臟不適突倒地 警消、鎖匠合力救援

王姓老婦於住處突感心臟不適，雙腿癱軟倒臥在地。圖：讀者提供 昨(13)日晚間18時許，一名獨居的73歲王姓老婦於住處突感心臟不適，雙腿癱軟倒臥在地，老婦朋友趕忙向楊梅警分局尋求協助，警方獲報隨即聯繫消

影／水龍頭沒關…赫見8旬白骨獨居婦 台水今拆表：用水暴增至7033度

台中北屯昨驚傳「孤獨死」悲劇。82歲曾姓獨居婦人因近2個月來，用水量暴增至6000度，台水抄表員驚覺有異，除了示警，並通...

高雄聯結車載10噸鋼捲變換車道 轎車閃不及車頭撞爛夫妻受傷驚魂

李姓男子今天上午9時5分駕駛聯結車載運約10噸重的2顆鋼捲行經高市小港區中山四路時，疑變換車道不當，擦撞同向黃姓男子駕駛...

影／台東知本溫泉舊商店街火警 鐵皮平房疑電線走火延燒6戶

台東市知本溫泉龍泉路舊商店街今天上午驚傳火警。約在10點多，1間鐵皮平房突然冒出濃煙並竄出火舌，鄰近民眾見狀立即報案。據...

驚！嘉義縣救護車鳴笛過紅燈路口…遭轎車猛力撞翻 3人送醫

嘉義縣消防局六腳分隊一輛救護車今早執行救護任務，沿路鳴笛示警，在蒜頭村一處路口紅燈穿越時，救護車突然遭側向綠燈直行轎車猛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。