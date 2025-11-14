聽新聞
影／台東知本溫泉舊商店街火警 鐵皮平房疑電線走火延燒6戶
台東市知本溫泉龍泉路舊商店街今天上午驚傳火警。約在10點多，1間鐵皮平房突然冒出濃煙並竄出火舌，鄰近民眾見狀立即報案。據了解，起火點疑似為老舊電線走火，引發火勢迅速延燒，因周邊為連棟式建築，火勢短時間內波及左右共6間房屋，幸無人傷亡。
縣消防局接獲通報後，立即出動多輛消防車、救護車及人員前往現場搶救。消防隊到場時，火勢已相當猛烈，屋內結構為鐵皮搭建，助長燃燒速度，現場濃煙密布，所幸消防人員迅速布線灌救，並採取阻隔策略，成功避免火勢進一步蔓延。
經近1小時撲滅行動，火勢獲得初步控制。消防局表示，現場無人受困，也無民眾受傷，算是不幸中的大幸。至於起火原因，初步研判可能與電線走火有關，但仍需由火調科進一步鑑識釐清。
由於舊商店街多為老舊建築，電線設備年久未更新，附近住戶也表示，平時就擔心老屋電線負荷問題，沒想到今天真的發生火警。消防局呼籲民眾如住家老舊，應及早檢查電線與用電設備，以避免憾事發生。
