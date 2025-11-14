聽新聞
0:00 / 0:00
驚！嘉義縣救護車鳴笛過紅燈路口…遭轎車猛力撞翻 3人送醫
嘉義縣消防局六腳分隊一輛救護車今早執行救護任務，沿路鳴笛示警，在蒜頭村一處路口紅燈穿越時，救護車突然遭側向綠燈直行轎車猛力撞擊翻車，33歲黃姓駕駛及車上替代役男受傷，轎車駕駛62歲郭姓女子也受傷送醫，詳細事故原因仍待警方調查釐清。
據了解，六腳分隊早上7時許前往其他鄉鎮支援救護任務，33歲黃男駕駛救護車，20歲黃姓替代役男同行，救護車行經縣道157線與嘉54線路口，遭側向62歲郭女開轎車撞上，救護車側翻，事故造成3人輕傷，由朴子分隊協助將傷者送至衛福部朴子醫院。
警方表示，救護車沿縣道157線由南往北直行，轎車沿鄉道嘉54線由西向東直行，雙方在路口碰撞，郭女、黃男及車上救護人員受傷，事故發生原因由朴子分局交通事故處理小組調查釐清，呼籲行車應隨時注意車前狀況、注意禮讓、減速慢行、避免搶快發生危險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言