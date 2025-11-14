驚！嘉義縣救護車鳴笛過紅燈路口…遭轎車猛力撞翻 3人送醫

嘉義縣消防局六腳分隊一輛救護車今早執行救護任務，沿路鳴笛示警，在蒜頭村一處路口紅燈穿越時，救護車突然遭側向綠燈直行轎車猛力撞擊翻車，33歲黃姓駕駛及車上替代役男受傷，轎車駕駛62歲郭姓女子也受傷送醫，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

據了解，六腳分隊早上7時許前往其他鄉鎮支援救護任務，33歲黃男駕駛救護車，20歲黃姓替代役男同行，救護車行經縣道157線與嘉54線路口，遭側向62歲郭女開轎車撞上，救護車側翻，事故造成3人輕傷，由朴子分隊協助將傷者送至衛福部朴子醫院。