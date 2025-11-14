彰化鹿港塑膠工廠清晨火警 消防灌救半小時控制火勢
彰化縣鹿港鎮1間塑膠工廠今天清晨發生火警，火勢一度猛烈。消防局出動14輛車、28名人員馳援，約半小時控制火勢，幸無人傷亡，起火原因待調查。
彰化縣消防局表示，今天清晨5時12分獲報，趕赴該塑膠工廠，評估工廠為鐵皮建築物，總樓地板面積約500平方公尺，燃燒面積約15平方公尺，範圍集中於熱煤油加熱機室。廠房內部機台及緊鄰鐵皮受燒，無人受困，人員立即布線搶救。
消防局指出，現場熱煤油加熱機煤油存量約20公升，無延燒之虞，半小時控制住火勢，清晨6時33分火勢完全熄滅，財損與確切起火原因仍待調查鑑定。
