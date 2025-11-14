影／前方垃圾車擋路…高雄某中學校車逆向超車影像曝 司機慘了

高市立志中學校車昨天行經光華東路與大東二路口，因前方垃圾車緩慢行駛，校車駕駛等不及，直接跨越雙黃線逆向超車，被後方車行車記錄器拍下PO網，狠酸「校車司機真厲害」；警方指校車駕駛違規，將舉發處1200元至2400元罰單。

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」貼出一則影片，片中只見昨天一輛垃圾車行經鳳山區光華東路與大東二路口，當時立志中學的校車行駛在垃圾車後方，因見垃圾車緩慢行駛，打燈欲靠右邊，校車駕駛竟直接跨越雙黃線逆向超車。

立志中學校車違規行為被後方車行車記錄器拍下PO網，原PO貼文酸「校車司機真厲害，雙黃線逆向超車危險駕駛」；有網友回應「超好笑，本人是學校學生」、「誇張」、「之前是學生時校車常常這樣子已經習慣了」、「不意外」。