松山百億都更案鳴森苑B3工地火警 排煙困難「近3小時撲滅」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市松山區健康路325巷民生社區都更案「鳴森苑」工地昨天晚上傳出火警，濃煙自地下層不斷竄出，由於起火點位處地面下第三層，現場堆放大量木模板、建材與鋼瓶，火載量高，加上新建工程通風不佳，使火勢迅速延燒，黑色濃煙一度向周邊行政區擴散，火勢經近3小時終於撲滅，幸無人受傷。

消防局指出，13日晚上8時55分獲報火警，起火建物為地上21層、地下4層的SRC構造，目前建至18樓，地下空間封閉，排煙困難，烈焰不斷累積熱能，水線雖持續壓制但熱量不易散出，成為搶救一大挑戰，另外，由於新建工程鋼筋裸露，救災人員需格外注意。

現場無初期消防設備，加上大量可燃建材堆置，使燃燒面積達600平方公尺，消防局除布署多條水線內攻，也出動排煙車及救災機器人協助觀測與排煙。

消防局共出動指揮車5輛、消防車32輛、救護車3輛、救災機器人2具、91名人員投入搶救，經近3小時灌救，火勢於昨天晚上11時44分撲滅，所幸無人受困、傷亡。

「鳴森苑」由中華工程承攬，總銷金額約110億元，預售開價每坪160萬元起，至今共有24筆成交，總價介於5542萬至7542萬元，預計2028年第二季完工。

台北市松山區健康路325巷民生社區都更案「鳴森苑」工地，昨天晚上傳出火警。記者翁至成／翻攝
台北市松山區健康路325巷民生社區都更案「鳴森苑」工地，昨天晚上傳出火警。記者翁至成／翻攝
台北市松山區健康路325巷民生社區都更案「鳴森苑」工地，昨天晚上傳出火警，消防人員試圖進入B3起火處。記者翁至成／翻攝
台北市松山區健康路325巷民生社區都更案「鳴森苑」工地，昨天晚上傳出火警，消防人員試圖進入B3起火處。記者翁至成／翻攝

